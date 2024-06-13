Снарядів 152-мм у ЗСУ побільшає: Нідерланди виділять 350 мільйонів євро на нову допомогу Україні

У Міністерстві оборони країни з міркувань безпеки відмовилися називати терміни та кількість снарядів для ЗСУ.

Related video

Україні передадуть снаряди 152 міліметрів на суму понад 350 мільйонів євро. Вказані кошти надійдуть з Міжнародного фонду з підтримки України. Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Нідерландів.

Терміни та точна кількість снарядів, яку отримають ЗСУ, наразі не називають У пресслужбі нідерландського відомства пояснили, що це робиться з міркувань безпеки.

"У попередніх поставках боєприпасів Україна наразі отримувала в основному 155-мм снаряди для гаубиць, подаровані Заходом. Проте країна також має багато 152-мм гармат. З новою поставкою цю зброю також можна використовувати краще", — зазначається у повідомленні.

Діяльність Міжнародного фонду для України

Міжнародний фонд для України (International Fund for Ukraine, IFU) є фінансовою ініціативою, яку створили з метою надання військової підтримки Україні у відповідь на російське вторгнення. Цей фонд у 2022 році заснували Данія і Великобританія, він залучив внески від низки країн, зокрема Норвегії, Нідерландів, Швеції,, Ісландії та Литви. При цьому до нього нещодавно приєдналася й Австралія, виділивши додаткові кошти.

Допомога Нідерландів Україні

Як відомо, нещодавно Нідерланди, за підтримки інших країн-власників Patriot, повідомили про плани зібрати й передати Україні систему Patriot у короткостроковій перспективі. З цією метою Амстердам готовий надати основні компоненти зі своїх запасів, а також буде закликати європейських країн з проханням додати інші необхідні частини.

12 червня стало відомо, що Нідерланди додатково виділяють Україні 60 мільйонів євро. Ці кошти спрямують на закупівлю FPV-дронів, морських безпілотників та інші види БпЛА.

Також у квітні 2024 року уряд Нідерландів виділив Україні 1,4 млрд євро, з них — 1 млрд як військову допомогу і 400 млн на підтримку української економіки і на термінове відновлення енергетичної інфраструктури.