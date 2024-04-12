Нідерланди виділили Україні 1,4 млрд євро: на що підуть гроші, — Рютте

У межах раніше підписаної двосторонньої угоди Україна отримає 1 млрд євро військової допомоги та 400 млн євро на відновлення країни.

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Уряд Нідерландів виділив Україні 1,4 млрд євро, з них — 1 млрд як військову допомогу і 400 млн на підтримку української економіки і на критичне відновлення енергетичної інфраструктури. Про це 12 квітня повідомив нідерландський прем'єр Марк Рютте.

Ці кошти виділяють на додаток до вже узгоджених 2 млрд євро, уточнив він. При цьому також було ухвалено рішення про виділення Києву 3 млрд євро на військову підтримку наступного року.

"Україна щодня потерпає від російської агресії. Цього тижня відбулися масштабні напади на електростанції. Під час атак на місто Харків знову було вбито мирних жителів. Україні потрібно більше, щоб захистити себе", — написав Рютте в мережі X (Twitter).

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Зі свого боку президент України Володимир Зеленський заявив, що під час телефонної розмови з прем'єр-міністром Нідерландів було обговорено спільну роботу над прискоренням постачання снарядів для артилерії, амуніції та систем протиповітряної оборони

"Подякував за результативну конференцію Justice for Ukraine у Гаазі та запуск за її підсумками Реєстру збитків. Розповів про підготовку Саміту миру у Швейцарії й запросив Нідерланди приєднатися", — додав голова держави.

Нагадаємо, 1 березня президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте підписали двосторонню безпекову угоду між країнами. Документ регламентує надання та розширення допомоги Києву протягом наступних 10 років, у межах якої Україна отримає 2 млрд євро у 2024 році.