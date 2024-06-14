Разрешение США бить по объектам в России на 16% уменьшило размеры "наземного убежища" для РФ, — ISW

По оценкам аналитиков, разрешение Запада использовать их оружие для нанесения ударов по глубокому тылу РФ существенно подрывает российские военные операции.

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Несмотря на то, что президент США Джо Байден снова заявил, что не позволяет Украине бить американским оружием по глубокому тылу РФ, размер "наземного убежища" России уже уменьшился примерно на 16%. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) от 13 июня 2024 года.

"По оценкам ISW, ограниченное изменение политики администрации Байдена, которая позволила Украине использовать оружие, предоставленное США, для нанесения ударов по некоторым российским военным целям на небольшом участке на территории России, уменьшила размер наземного убежища России максимум на 16 процентов", — говорится в отчете.

Аналитики напомнили, что Президент США Джо Байден пока заявил лишь о том, что "имеет смысл" позволить украинским войскам наносить удары по российским войскам, расположенным непосредственно у международной границы на российской территории.

В то же время Соединенные Штаты так и не изменили своих ограничений, которые запрещают Украине наносить удары по оперативным зонам или глубокому тылу России на российской территории.

"По оценкам ISW, Запад сохраняет способность существенно подрывать российские операции, позволяя Украине использовать оружие, предоставленное Западом, для нанесения ударов по оперативным тылам и глубоким тыловым зонам России на российской территории", — отметили в ISW.

Напомним, в этом же отчете аналитики сообщили, что Украина специально наносит удары по военным объектам в Крыму, чтобы Россия перебросила на полуостров больше средств противовоздушной обороны, где Вооруженным силам Украины будет легче их уничтожить.

В отчете американского Института изучения войны от 11 июня 2024 года говорилось о том, что Вооруженные силы Украины восстановили утраченные ранее позиции в направлении Липцов благодаря успешной контратаке.