"Лезет пехота — начинаем работать": в ВСУ рассказали о работе РСЗО Vampire (фото)

Один из артиллеристов рассказал, что когда он проходил обучение на РСЗО в Чехии, то к ним приезжал президент Петер Павел, который удивился, что Vampire до сих пор в строю.

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В составе 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко есть реактивная артиллерия родом из Чехии — РЗСВ Vampire. В репортаже АрміїInform рассказали, как ими бьют оккупанта.

Реактивные установки "прячутся" по лесам и лесополосам, чтобы в определенный момент зарядить залп по вражеским позициям. Военные живут рядом в блиндажах и летних лагерях. Vampire прошли капитальный ремонт, потому что их год выпуска — 1974. В репортаже рассказывают о командире реактивной батареи Вадиме с позывным "Тур" из Хмельницкого, 36-летним механиком-водителем Андреем с Тернопольщины, командиром боевой машины 36-летним Михаилом "Фролом" из Херсона и 32-летним наводчиком Олегом из Полтавской области.

Быт военных устроен недалеко от установок Vampire

Андрей говорит, что во время учений в 2023 году к ним на полигон приезжал президент Чехии Петер Павел. Он был удивлен, что Vampire до сих пор воюет. О работе на фронте он говорит, что целей много.

"Много целей. А еще много пехоты. Как только они лезут — мы работаем", — рассказывает Андрей.

Олег рассказал о мотивации служить.

Президент Чехии удивился, что Vampire до сих пор работает, рассказывает Андрей

"У меня есть семья, дети. Войны не должно быть в их жизни. Они уже травмированы. Нельзя допустить, чтобы Буча пришла в наш дом... А полтавчане — мужественные воины. Мы остановили россиян возле Гадяча. В истории уже записано это как "гадячское сафари". Останавливали и уничтожали колонны. Как говорил один герой: "Полтава в деле", — рассказал наводчик Vampire.

Напомним, пограничники показали, как работает РСЗО Vampire по оккупантам.