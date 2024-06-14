"Лізе піхота – починаємо працювати": в ЗСУ розказали про роботу РСЗВ Vampire (фото)

Один з артилеристів розповів, що коли він проходив навчання на РСЗВ в Чехії, то до них приїжджав президент Петер Павел, який здивувався, що Vampire досі в строю.

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У складі 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка є реактивна артилерія родом з Чехії — РЗСВ Vampire. В репортажі АрміяInform розказали, як ними бʼють окупанта.

Реактивні установки "ховаються" по лісах та лісосмугах, щоб у визначений момент зарядити залп по ворожих позиціях. Військові живуть поруч у бліндажах та літніх таборах. Vampire пройшли капітальний ремонт, бо їхній рік випуску — 1974 рік. У репортажі розповідають про командира реактивної батареї Вадима з позивним "Тур" з Хмельницького, 36-річним механіком-водієм Андрієм з Тернопільщини, командиром бойової машини 36-річним Михайлом "Фролом" з Херсона і 32-річним навідником Олегом із Полтавської області.

Побут військових влаштовано недалеко від установок Vampire

Андрій каже, що під час навчань у 2023 році до них на полігон приїжджав президент Чехії Петер Павел. Він був здивований, що Vampire досі воює. Про роботу на фронті він каже, що цілей багато.

"Багато цілей. А ще багато піхоти. Як тільки вони лізуть — ми працюємо", — розповідає Андрій.

Олег розповів про мотивацію служити.

Президент Чехії здивувався, що Vampire досі працює, розповідає Андрій

"У мене є родина, діти. Війни не повинно бути в їхньому житті. Вони вже травмовані. Не можна допустити, щоб Буча прийшла в наш дім… А полтавці — мужні воїни. Ми зупинили росіян біля Гадяча. В історії вже записано це як "гадяцьке сафарі". Зупиняли та знищували колони. Як казав один герой: "Полтава в ділі", — розповів навідник Vampire.

Нагадаємо, прикордонники показали, як працює РСЗВ Vampire по окупантах.