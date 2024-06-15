В РФ засветили производственную линию новейшей ББМ "Курганец-25": что известно о проекте (фото)

В 2015 году с "Арматой" на параде в Москве показали ряд бронетехники вместе с "Курганцем". С тех пор российская армия так и не получила ни Т-14, ни ББМ в строй, кроме опытных партий.

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Российские пропагандисты показали производственные мощности Курганского машиностроительного завода. На кадрах заметили корпуса ББМ "Курганец-25". Об этом сообщает Defence Blog.

На одном из кадров был замечен корпус боевой бронированной машины "Курганец-25", которая дебютировала еще в 2015 году на параде в Москве. Машина должна была прийти на замену советским БМП, но производство задержалось по ряду причин. Сама разработка началась еще в начале 2000-х годов. Потребность новой машины объяснялась тем, что РФ нужна была бронетехника нового поколения.

Сначала в РФ планировали получить опытную партию "Курганца" для тестовой эксплуатации в 2015 году, а с 2017 должно было начаться полномасштабное серийное производство. Исследовательская партия поступила в ВС РФ, но похоже, что к широкому производству в России дошли только сейчас. Заметим, что танковый специалист Андрей Тарасенко считает, что ББМ "Курганец" имеет шансы пойти в серию, но не в ближайшей перспективе.

Характеристики ББМ "Курганец-25"

Разработчик платформы "Курганец-25" является концерн "Тракторные заводы", а производителем "Курганшмашзавод". Изначально планировалось, что ББМ получит российско-французский двигатель, который должен был совместно разрабатываться с Renault. Однако французская компания вышла из разработки из-за аннексии Крыма в 2014 году.

БМП "Курганец" должен был стать новым поколением оружия для ВС РФ как и танк Т-14 "Армата", БТР "Бумеранг", САУ "Коалиция-СВ" и другая техника.

Напомним, 12 июня в РФ показали значительно упрощенный БТР на базе "Бумеранга".

До конца 2023 года в России планировали завершить испытания новых БТР и БМП на базе "Бумеранга".