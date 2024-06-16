ВС РФ продвинулись под Купянском и западнее Авдеевки: в ISW оценили динамику боев (карты)

Российские источники утверждают, что к востоку от Синьковки войска РФ продвинулись на 500 метров вдоль лесополосы, однако военные аналитики не нашли этому никаких визуальных подтверждений.

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Вооруженные силы РФ за минувшие сутки незначительно продвинулись на различных участках фронта. По информации аналитиков Института изучения войны (ISW), было зафиксировано продвижение оккупантов на Купянском направлении в районе села Берестового, а также северо-западнее Авдеевки.

Харьковское направление

Аналитики ISW прокомментировали сообщения из различных источников об окружении группы российских войск из 400 человек в Волчанске и взятии в плен десятков солдат РФ. Речь идет о ситуации вокруг агрегатного завода, где ранее закрепились подразделения противника.

Эксперты сослались на российский профильный Telegram-канал, ведущие которого утверждали, что завод полностью находится под контролем ВС РФ. Однако визуального подтверждения этой информации, равно как и об окружении завода Силами обороны аналитики ISW не получили.

Между тем силы противника продолжали атаковать к северу от Харькова в районе Липцов и Глубокого, а также северо-восточнее — у Волчанска и Тихого, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Купянское направление

Обозреватели зафиксировали продвижение неприятеля на линии Купянск-Сватово-Кременная, а именно у села Берестовое.

Российские военные источники утверждают, что войска РФ продвинулись на 500 метров вдоль лесополосы к востоку от Синьковки, хотя аналитики ISW пока не нашли визуальных подтверждений этому заявлению.

В то же время украинские источники сообщают, что бойцам ВСУ удалось захватить несколько позиций в Серебрянском лесничестве. Также на данном участке фронта бои продолжаются в районах Петропавловки, Синьковки, Песчанного, Стельмаховки, Берестового, Андреевки, Макеевки, Грековки, Невского и в районе Торского.

Донецкое направление

Войска РФ 15 июня продолжили атаковать позиции украинских сил под Сиверском. Несмотря на заявления российских блогеров о продвижении на два километра в районе Раздоловки и западнее Веселого, Генштаб ВСУ не подтвердил успехи противника. Бои в этих районах продолжаются, но линии фронта остаются неизменными. Не зафиксировано продвижение противника и у Часового Яра.

Однако россиянам, как отмечается, удалось улучшить положение северо-западнее Авдеевки. Геолокированные кадры, опубликованные 14 июня, показывают продвижение к юго-востоку и дальше к Соколу в ходе операции механизированных подразделений.

Также ВС РФ продолжали наступать северо-западнее Авдеевки в районе Новоалександровки, Калинового и Новопокровского.

Южный фронт

15 июня позиционные бои продолжались на восточном берегу Херсонской области, однако подтвержденных изменений линии фронта в этом районе не было. Бои шли в районе Крынков, Казачьих Лагерей и на островах в дельте Днепра.

Аналогичная ситуация и на западе Запорожской области. Бои велись в районе Работино, Вербового и Малой Токмачки.

Между тем аналитики отметили нехватку у противника систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), что препятствует передвижению российской техники вдоль линии фронта в западной Запорожской области.

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Напомним, по информации портала DeepState от 16 июня, наблюдается медленное продвижение российских войск в Донецкой области. Бои продолжаются на нескольких направлениях, при этом противник частично достиг успеха на территории Покровского района.