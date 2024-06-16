ЗС РФ просунулися під Куп'янськом і на захід від Авдіївки: в ISW оцінили динаміку боїв (карти)

Російські джерела стверджують, що на схід від Синьківки війська РФ просунулися на 500 метрів уздовж лісосмуги, однак військові аналітики не знайшли цьому жодних візуальних підтверджень.

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Збройні сили РФ за минулу добу незначно просунулися на різних ділянках фронту. За інформацією аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), було зафіксовано просування окупантів на Куп'янському напрямку в районі села Берестового, а також на північний захід від Авдіївки.

Харківський напрямок

Аналітики ISW прокоментували повідомлення з різних джерел про оточення групи російських військ із 400 осіб у Вовчанську та взяття в полон десятків солдатів РФ. Йдеться про ситуацію навколо агрегатного заводу, де раніше закріпилися підрозділи противника.

Експерти послалися на російський профільний Telegram-канал, ведучі якого стверджували, що завод повністю перебуває під контролем ЗС РФ. Однак візуального підтвердження цієї інформації, так само як і про оточення заводу Силами оборони, аналітики ISW не отримали.

Тим часом сили противника продовжували атакувати на північ від Харкова в районі Липців і Глибокого, а також на північний схід — біля Вовчанська і Тихого, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Куп'янський напрямок

Оглядачі зафіксували просування ворога на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, а саме біля села Берестове.

Російські військові джерела стверджують, що війська РФ просунулися на 500 метрів уздовж лісосмуги на схід від Синьківки, хоча аналітики ISW поки що не знайшли візуальних підтверджень цій заяві.

Водночас українські джерела повідомляють, що бійцям ЗСУ вдалося захопити кілька позицій у Серебрянському лісництві. Також на цій ділянці фронту бої тривають у районах Петропавлівки, Синьківки, Піщаного, Стельмахівки, Берестового, Андріївки, Макіївки, Греківки, Невського і в районі Торського.

Донецький напрямок

Війська РФ 15 червня продовжили атакувати позиції українських сил під Сіверськом. Попри заяви російських блогерів про просування на два кілометри в районі Роздолівки та на захід від Веселого, Генштаб ЗСУ не підтвердив успіхи противника. Бої в цих районах тривають, але лінії фронту залишаються незмінними. Не зафіксовано просування противника і біля Часового Яру.

Однак росіянам, як зазначається, вдалося поліпшити становище на північний захід від Авдіївки. Кадри геолокації, опубліковані 14 червня, показують просування на південний схід і далі до Сокола під час операції механізованих підрозділів.

Також ЗС РФ продовжували наступати на північний захід від Авдіївки в районі Новоолександрівки, Калинового та Новопокровського.

Південний фронт

15 червня позиційні бої тривали на східному березі Херсонської області, проте підтверджених змін лінії фронту в цьому районі не було. Бої точилися в районі Кринків, Козачих Лагерів і на островах у дельті Дніпра.

Аналогічна ситуація і на заході Запорізької області. Бої велися в районі Роботиного, Вербового та Малої Токмачки.

Тим часом аналітики відзначили брак у противника систем радіоелектронної боротьби (РЕБ), що перешкоджає пересуванню російської техніки вздовж лінії фронту в західній Запорізькій області.

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Нагадаємо, за інформацією порталу DeepState від 16 червня, спостерігається повільне просування російських військ у Донецькій області. Бої тривають на кількох напрямках, при цьому противник частково досяг успіху на території Покровського району.