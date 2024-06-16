Суд оштрафовал одесситку на 170 тысяч гривен: женщина "сливала" места вручения повесток

Женщине грозило лишение свободы на срок от пяти до восьми лет, но суд ограничился штрафом из-за того, что обвиняемая имеет на иждивении трех малолетних детей и признала свою вину.

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В Одесской области Коминтерновский районный суд оштрафовал женщину на 170 тысяч гривен за то, что она распространяла информацию о местах работы мобильных групп территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в одной из групп в мессенджере "Viber". Об этом говорится в приговоре райсуда от 12 июня.

По данным следствия, жительница Одессы умышленно распространила в сообществе, в котором находилось 887 участников, график и адреса работы передвижных блокпостов с 4 по 29 января для проведения мероприятий по оповещению человеческих мобилизационных ресурсов.

Как отмечают в суде, эти данные были правдивыми, и их преждевременная публикация в значительной степени усложнила работу военных по указанным адресам и способствовала уклонению граждан от мобилизации.

Суд квалифицировал действия обвиняемой по ч. 1 ст. 114-1 УК Украины как препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период. Ей грозило лишение свободы на срок от пяти до восьми лет. Женщина признала свою вину и пошла на сделку со следствием.

Отмечается, что ранее она не была судима и имеет на иждивении трех малолетних детей. Эти обстоятельства суд учел и вынес ей смягчающее наказание. Женщина должна уплатить штраф в размере 170 тысяч гривен. Также суд конфисковал ее мобильный телефон.

Напомним, 16 мая на Днепропетровщине за уклонение от мобилизации осудили отца пятерых детей. Мужчина потерял право на отсрочку из-за неуплаты алиментов.

24-летнего жителя Николаева оштрафовали на 310 тысяч гривен и обязали задонатить на ВСУ еще 100 тысяч гривен за то, что он пытался заработать на уклонисте.