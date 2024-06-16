Суд оштрафував одеситку на 170 тисяч гривень: жінка "зливала" місця вручення повісток

Жінці загрожувало позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років, але суд обмежився штрафом через те, що обвинувачена має на утриманні трьох малолітніх дітей та визнала свою провину.

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В Одеській області Комінтернівський районний суд оштрафував жінку на 170 тисяч гривень за те, що вона поширювала інформацію про місця роботи мобільних груп територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) в одній з груп у месенджері "Viber". Про це йдеться у вироку райсуду від 12 червня.

За даними слідства, жителька Одеси умисно розповсюдила у спільноті, в якій перебувало 887 учасників, графік та адреси роботи пересувних блокпостів з 4 по 29 січня для проведення заходів щодо оповіщення людських мобілізаційних ресурсів.

Як зазначають у суді, ці дані були правдивими, і їх передчасна публікація значною мірою ускладнила роботу військових за вказаними адресами та сприяла ухиленню громадян від мобілізації.

Суд кваліфікував дії обвинуваченої за ч. 1 ст. 114-1 КК України як перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період. Їй загрожувало позбавлення волі на термін від п'яти до восьми років. Жінка визнала свою провину та пішла на угоду зі слідством.

Зазначається, що раніше вона не була судима та має на утриманні трьох малолітніх дітей. Ці обставини суд врахував і виніс їй пом’якшувальне покарання. Жінка має сплатити штраф у розмірі 170 тисяч гривень. Також суд конфіскував її мобільний телефон.

Нагадаємо, 16 травня на Дніпропетровщині за ухилення від мобілізації засудили батька п’ятьох дітей. Чоловік втратив право на відстрочку через несплату аліментів.

24-річного мешканця Миколаєва оштрафували на 310 тисяч гривень і зобов'язали задонатити на ЗСУ ще 100 тисяч гривень за те, що він намагався заробити на ухилянті.