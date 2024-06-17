"Уже не тот эффект": в ВМС рассказали, какая польза для Украины от уничтожения Крымского моста

Для военной логистики переправа почти не используется. Через нее проходит менее четверти общей нагрузки, говорят в военно-морских силах ВСУ.

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Россия начала меньше использовать Крымский мост для перевозки военного груза, поэтому он перестал быть важной тактически-стратегической целью для Сил обороны Украины. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук.

По его мнению, сейчас удар по Крымскому мосту не имел бы такого результата, как это было бы раньше.

"Уже не тот эффект. Потому что для военной логистики он почти не используется. Меньше четверти общей нагрузки несет этот мост. Остальное идет по паромной переправе, по которой недавно был нанесен удар. Поэтому этот мост уже такого тактически-стратегического значения не имеет после тех повреждений, которые он получил в результате совместной операции СБУ и ВМС с атакой дронов", — сказал Плетенчук.

Он добавил, что сейчас россияне частично используют маршрут обеспечения оккупационных войск на Юге из Ростова, но основным является паромная переправа на Крым, по которой могли перебрасывать вагоны.

Ранее представитель Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук рассказывал, что россияне баржами сужают проход, где они ожидают атаку Крымского моста, потому что не имеют достаточной морской компоненты, чтобы полностью контролировать этот процесс.

Напомним, 7 мая издание The Independent сообщило, что Россия больше не использует Крымский мост для подвоза оружия и войск.