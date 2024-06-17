"Уже не той ефект": у ВМС розповіли, яка користь для України від знищення Кримського мосту

Для військової логістики переправа майже не використовується. Через неї проходить менше чверті загального навантаження, говорять у військово-морських силах ЗСУ.

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Росія почала менше використовувати Кримський міст для перевезення військового вантажу, тож він перестав бути важливою тактично-стратегічною ціллю для Сил оборони України. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів речник ВМС України Дмитро Плетенчук.

На його думку, зараз удар по Кримському мосту не мав би такого результату, як це було б раніше.

"Уже не той ефект. Тому що для військової логістики він майже не використовується. Менше чверті загального навантаження несе цей міст. Решта йде по поромній переправі, по якій нещодавно був завданий удар. Тому цей міст уже такого тактично-стратегічного значення не має після тих пошкоджень, які він отримав внаслідок спільної операції СБУ і ВМС з атакою дронів", — сказав Плетенчук.

Він додав, що зараз росіяни частково використовують маршрут забезпечення окупаційних військ на Півдні з Ростова, але основним є поромна переправа на Крим, якою могли перекидати вагони.

Раніше речник Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук розповідав, що росіяни баржами звужують прохід, де вони очікують на атаку Кримського мосту, бо не мають достатньої морської компоненти, щоб повністю контролювати цей процес.

Нагадаємо, 7 травня видання The Independent повідомило, що Росія більше не використовує Кримський міст для підвезення зброї та військ.