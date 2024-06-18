Не только оружие: в ВСУ назвали аспекты для подготовки контрнаступления (видео)

По словам представителя Совета резервистов Сухопутных войск Ивана Тимочко, еще несколько месяцев назад у Сил обороны была сложная ситуация со снабжением и поддержкой, но противник так и не смог добиться существенных успехов за этот промежуток времени.

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Сейчас Украина перешла к активной фазе обороны, однако в случае, если появится такая возможность, стратегию войны можно будет изменить. Российские оккупанты тем временем так и не смогли воспользоваться возможностью для прорыва. Детальнее об этом в комментарии "24 каналу" рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

По его словам, пока что нет полного объема информации о том, какое оружие есть у российских оккупантов, какое количество, а также время его поступления. Вся эта информация необходима для того, чтобы переходить в возможное контрнаступление.

Дело в том, продолжает военнослужащий, что многое зависит как от ресурсов украинской стороны, так и российской. Важно понимать, насколько долго ВС РФ смогут выдержать активный тем боевых действий. К примеру, уже сейчас наблюдается, что противнику приходится трудно на севере Харьковской области. Также Силам обороны удалось выбить противника из Серебрянского леса в Луганской области.

"Окно возможностей, чтобы прорвать наши Вооруженные силы Россия не использовала, хотя имела 5 месяцев, когда ситуация в поддержке и снабжении была сложной", — заявил Иван Тимочко.

Отдельно председатель Совета резервистов Сухопутных войск добавил, что возможности Украины будут зависеть от того, насколько быстро ВСУ смогут накопить необходимое вооружение, а также от поддержки союзников. Особую роль играет уничтожение логистики оккупантов. Все это аспекты для перехода к возможному контрнаступлению.

"Есть огромный спектр военных задач, которые надо решить в кратчайшие сроки. Хорошо, что наши союзники наконец пришли к консолидированному мнению о поставках оружия и дали разрешения на его применение", — подытожил Иван Тимочко.

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Напомним, 18 июня сообщалось, что ВС РФ хотят вернуть утраченные позиции на Харьковском направлении, о чем заявил командир батальона ударных беспилотников "Ахиллес" 92-й ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко. По его словам, правильные тактические шаги со стороны Сил обороны позволили вернуть некоторые позиции и надежно там закрепиться. Россиянам это не понравилось и они пытаются их вернуть.