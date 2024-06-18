Не тільки зброя: у ЗСУ назвали аспекти для підготовки контрнаступу (відео)

За словами представника Ради резервістів Сухопутних військ Івана Тимочка, ще кілька місяців тому Сили оборони мали складну ситуацію з постачанням і підтримкою, але противник так і не зміг домогтися істотних успіхів за цей проміжок часу.

Related video

Наразі Україна перейшла до активної фази оборони, однак у разі, якщо з'явиться така можливість, стратегію війни можна буде змінити. Російські окупанти тим часом так і не змогли скористатися можливістю для прориву. Детальніше про це в коментарі "24 каналу" розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

За його словами, поки що немає повного обсягу інформації про те, яка зброя є у російських окупантів, яка кількість, а також час її надходження. Уся ця інформація необхідна для того, щоб переходити в можливий контрнаступ.

Річ у тім, продовжує військовослужбовець, що багато що залежить як від ресурсів української сторони, так і російської. Важливо розуміти, наскільки довго ЗС РФ зможуть витримати активний тем бойових дій. Приміром, уже зараз спостерігається, що противнику доводиться важко на півночі Харківської області. Також Силам оборони вдалося вибити противника зі Серебрянського лісу в Луганській області.

"Вікно можливостей, щоб прорвати наші Збройні сили Росія не використала, хоча мала 5 місяців, коли ситуація в підтримці та постачанні була складною", — заявив Іван Тимочко.

Окремо голова Ради резервістів Сухопутних військ додав, що можливості України залежатимуть від того, наскільки швидко ЗСУ зможуть накопичити необхідне озброєння, а також від підтримки союзників. Особливу роль відіграє знищення логістики окупантів. Усе це аспекти для переходу до можливого контрнаступу.

"Є величезний спектр військових завдань, які треба вирішити в найкоротші терміни. Добре, що наші союзники нарешті дійшли консолідованої думки щодо постачання зброї та дали дозволи на її застосування", — підсумував Іван Тимочко.

Дивитися з: 5:45

Нагадаємо, 18 червня повідомлялося, що ЗС РФ хочуть повернути втрачені позиції на Харківському напрямку, про що заявив командир батальйону ударних безпілотників "Ахіллес" 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко. За його словами, правильні тактичні кроки з боку Сил оборони дозволили повернути деякі позиції і надійно там закріпитися. Росіянам це не сподобалося і вони намагаються їх повернути.