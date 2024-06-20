"Мост" между Бахмутом и Харьковом: как Украина может помешать военным планам РФ, — эксперт

Как рассказал генерал-лейтенант Бундесвера в отставке Роланд Катер, цель РФ может заключаться в том, чтобы создать "мост" между Бахмутом и Харьковом и благодаря ему добиться перелома в войне. Украина же должна предотвратить это.

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Украинские войска успешно отразили наступление россиян в Харьковской области. Однако теперь важно не дать оккупантам воспользоваться тем, что другие участки фронта могли быть ослаблены. Об этом "Укринформу" рассказал генерал-лейтенант Бундесвера в отставке, военный эксперт Роланд Катер.

По его словам, действия ВСУ были успешными, ведь атака россиян остановилась.

"Таким образом, вся эта операция в Харьковской области и вокруг Волчанска была большим успехом", – сказал Катер.

Эксперт также отметил, что некоторые страны НАТО, в том числе США, разрешили использование западного оружия по отдельным частям прилегающей к границе российской территории. Это дало значительное преимущество ВСУ. При этом, возможно, россияне в будущем подготовятся к новой попытке наступать.

"Впрочем, я думаю, украинские Вооруженные Силы вовремя узнают, планируется ли новое наступление, в частности, благодаря разведке, в том числе с помощью дронов, и будут очень хорошо подготовлены к этому", — сказал Катер.

Он также отметил, что это касается возможных планов россиян и в Сумской области.

Как рассказал бывший военный, в Харьковской области была очень большая угроза, ведь враг мог создать площадку, чтобы в дальнейшем атаковать областной центр. Более того, угроза остается.

Катер сказал, что цель РФ может заключаться в том, чтобы создать "мост" между Бахмутом и Харьковом и благодаря ему добиться перелома в войне. Украина же должна предотвратить это.

"ВСУ настоятельно нуждаются в персонале. Я считаю этот вопрос почти столь же важным в данный момент, как и вопрос пополнения запасов военных материалов", – сказал эксперт.

Ранее сообщалось, что на Харьковщине россияне сами вышли к позициям ВСУ и попали в плен. Так, Украинские бойцы взяли в плен российских контрактников. Оккупанты рассказали, что приехали воевать против украинцев исключительно за деньги.

Также напомним, что в ВСУ объяснили, зачем России захват Боровой. ВС РФ уже более месяца накапливают силы в районе Боровой в Харьковской области. В 3 ОШБр объяснили, что поселок представляет интерес для врага из-за двух факторов.