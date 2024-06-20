"Міст" між Бахмутом і Харковом: як Україна може перешкодити військовим планам РФ, — експерт

Як розповів генерал-лейтенант Бундесверу у відставці Роланд Катер, мета РФ може полягати в тому, щоб створити "міст" між Бахмутом і Харковом і завдяки йому домогтися перелому у війні. Україна ж повинна запобігти цьому.

Related video

Українські війська успішно відбили наступ росіян у Харківській області. Однак тепер важливо не дати окупантам скористатися тим, що інші ділянки фронту могли бути ослаблені. Про це"Укрінформу" розповів генерал-лейтенант Бундесверу у відставці, військовий експерт Роланд Катер.

За його словами, дії ЗСУ були успішними, адже атака росіян зупинилася.

"Таким чином, уся ця операція в Харківській області та навколо Вовчанська була великим успіхом", — сказав Катер.

Експерт також зазначив, що деякі країни НАТО, зокрема США, дозволили використання західної зброї по окремих частинах прилеглої до кордону російської території. Це дало значну перевагу ЗСУ. При цьому, можливо, росіяни в майбутньому підготуються до нової спроби наступати.

"Утім, я думаю, українські Збройні Сили вчасно дізнаються, чи планується новий наступ, зокрема, завдяки розвідці, зокрема за допомогою дронів, і будуть дуже добре підготовлені до цього", — сказав Катер.

Він також зазначив, що це стосується можливих планів росіян і в Сумській області.

Як розповів колишній військовий, у Харківській області була дуже велика загроза, адже ворог міг створити майданчик, щоб надалі атакувати обласний центр. Ба більше, загроза залишається.

Катер сказав, що мета РФ може полягати в тому, щоб створити "міст" між Бахмутом і Харковом і завдяки йому домогтися перелому у війні. Україна ж повинна запобігти цьому.

"ЗСУ настійно потребують персоналу. Я вважаю це питання майже настільки ж важливим наразі, як і питання поповнення запасів військових матеріалів", — сказав експерт.

Раніше повідомлялося, що на Харківщині росіяни самі вийшли до позицій ЗСУ і потрапили в полон. Так, українські бійці взяли в полон російських контрактників. Окупанти розповіли, що приїхали воювати проти українців виключно за гроші.

Також нагадаємо, що у ЗСУ пояснили, навіщо Росії захоплення Борової. ЗС РФ уже понад місяць накопичують сили в районі Борового в Харківській області. У 3 ОШБр пояснили, що селище становить інтерес для ворога через два чинники.