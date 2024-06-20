Замена легендарному М2: в США работают над новым пулеметом True Velocity с уменьшенной отдачей

Новое оружие предназначено для ведения огня снайперскими патронами .338 Norma и имеет лучшую управляемость и точность стрельбы по сравнению с 12,7 мм боеприпасами M2.

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Техасский производитель боеприпасов и систем вооружения True Velocity Ammo и мировой лидер в разработке и производстве стрелкового оружия военного назначения компания FN America, объявили о стратегическом партнерстве. Их сотрудничество направлено на выпуск легкого пулемета True Velocity RM 338 Norma для американских и союзных военных подразделений. О новой разработке 18 июня сообщил профильный ресурс по стрелковому вооружению Small Arms Defense Journal.

Представитель True Velocity Крейг Эчегойен считает, что новый пулемет будет больше чем модификация существующих образцов.

"Пулемет True Velocity калибра .338 изменит поле боя для наших бойцов", — заявил он.

Технические особенности нового пулемета

Партнерство позволит компании FN America стать основным производителем пулемета True Velocity .338 Norma. Это оружие разработано для обеспечения бойцов дальностью стрельбы и другими характеристиками, аналогичными пулемету M2 Browning калибра .50. При этом оно обладает легким и функциональным профилем, сравнимым с пулеметом M240, также производимым компанией FN America.

В то же время разработчики заявляют и о преимуществах новой разработки. Прежде всего акцент на уменьшенной отдачи оружия, благодаря запатентованной технологии "смягчения отдачи, усредняющей импульс". Таким образом новый пулемет имеет лучшую управляемость и точность стрельбы по сравнению с 12,7 мм боеприпасами M2, благодаря, в том числе, и 300-граммовым патронам .338 Norma.

Кроме того, True Velocity RM 338 Norma значительно легче, что увеличивает мобильность бойцов и облегчает транспортировку оружия. А использование легких боеприпасов с композитной гильзой снижает общий вес системы, улучшая маневренность и логистическую эффективность.

"Легкий средний пулемет True Velocity — это результат более чем десятилетних инноваций и тщательной оценки. Эта система вооружения обеспечивает беспрецедентные тактические и оперативные возможности для наших американских бойцов. Чем скорее мы выведем ее на поле боя, тем лучше", — подчеркнул старший исполнительный вице-президент True Velocity по продажам Кевин Симс.

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Напомним, 4 июня бельгийская компания FN Herstal объявила о включении новых функций в свой сверхлегкий пулемет FN Evolys. Благодаря отзывам военных бельгийские оружейники внесли два улучшения, которые улучшают эргономику, удобство использования, а также повышают стабильность во время стрельбы.