FNH представила модернизированный ручной пулемет FN Evolys: что изменили в оружии

Бельгийские оружейники FN Herstal благодаря отзывам военных внесли два улучшения, которые улучшают эргономику, удобство использования, а также повышают стабильность во время стрельбы.

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Бельгийская компания FN Herstal 4 июня объявила о включении новых функций в свой сверхлегкий пулемет FN Evolys. Эти обновления стали возможными благодаря многочисленным отзывам от потенциальных покупателей, сообщает Army Recognition.

Обозреватели пишут, что информация появилась в интересное время, так как недавно стало известно, что Франция и Бельгия проявляют интерес к групповой закупке FN Evolys.

Оружие, выпущенное в 2021 году, является новым дополнением к знаменитой линейке пулеметов FN Herstal, которая включает такие модели, как FN M2HB-QCB, FN MAG и FN MINIMI. Эти оружейные системы уже долгое время являются стандартом для вооруженных сил НАТО и их союзников.

Модификации по отзывам пользователей

На основе отзывов пользователей FN Herstal представила две значительные модификации:

Приклад типа M4 с регулируемой длиной (6 положений) и сменным упором для щеки (2 положения по высоте) – это улучшает эргономику и удобство использования. Опциональная сошка с более прочными алюминиевыми ножками и усиленным интерфейсом крепления – для обеспечения стабильной и надежной опоры.

Эти усовершенствования отражают стремление компании FN Herstal учитывать пожелания пользователей при разработке своих изделий, обеспечивая соответствие огнестрельного оружия практическим потребностям военнослужащих.

Модернизированный FN Evolys Фото: FN Herstal

Технические характеристики FN Evolys

FN Evolys – это легкий пулемет, который сочетает в себе значительную огневую мощь и простоту обращения. Он весит около 5,5 кг для модели калибра 5,56 мм и около 6,2 кг для модели калибра 7,62 мм. Длина оружия зависит от калибра и конфигурации ствола: 950 мм для калибра 5,56 мм и 1 025 мм для калибра 7,62 мм. При убранной ложе длина уменьшается до 850 мм и 925 мм соответственно. Стволы имеют длину 355 мм для калибра 5,56 мм и 406 мм для калибра 7,62 мм.

FN Evolys использует газоотводную автоматику с коротким ходом поршня и работает в режиме открытого затвора. Циклическая скорострельность составляет 750 выстрелов в минуту, что позволяет поражать цели на максимальной дистанции 800 метров для калибра 5,56 мм и 1000 метров для калибра 7,62 мм. Для подачи боеприпасов используются ленты на 100 или 200 патронов для модели 5,56 мм и на 50 патронов для модели 7,62 мм.

В завершение обозреватели отметили, что FN Herstal представит усовершенствованный FN Evolys на выставке Eurosatory 2024, которая пройдет в Париже с 17 по 21 июня. Посетители смогут воочию увидеть новые возможности на стенде F95, зал 6, в павильоне Бельгии.

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Напомним, в январе были опубликованы кадры стрельбы из нового легкого пулемета Evolys калибра 7.62 мм от бельгийской оружейной компании FN Herstal. Эксперты отмечают, что пулемет обеспечивает огневую мощь в условиях современных городских боев, но напоминает штурмовую винтовку за счет небольшого веса.