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Военный Фокус

FNH представила модернизированный ручной пулемет FN Evolys: что изменили в оружии

пулемет FN Evolys
Фото: FN Herstal | Ручной пулемет FN Evolys

Бельгийские оружейники FN Herstal благодаря отзывам военных внесли два улучшения, которые улучшают эргономику, удобство использования, а также повышают стабильность во время стрельбы.

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Бельгийская компания FN Herstal 4 июня объявила о включении новых функций в свой сверхлегкий пулемет FN Evolys. Эти обновления стали возможными благодаря многочисленным отзывам от потенциальных покупателей, сообщает Army Recognition.

Обозреватели пишут, что информация появилась в интересное время, так как недавно стало известно, что Франция и Бельгия проявляют интерес к групповой закупке FN Evolys.

Оружие, выпущенное в 2021 году, является новым дополнением к знаменитой линейке пулеметов FN Herstal, которая включает такие модели, как FN M2HB-QCB, FN MAG и FN MINIMI. Эти оружейные системы уже долгое время являются стандартом для вооруженных сил НАТО и их союзников.

Модификации по отзывам пользователей

На основе отзывов пользователей FN Herstal представила две значительные модификации:

  1. Приклад типа M4 с регулируемой длиной (6 положений) и сменным упором для щеки (2 положения по высоте) – это улучшает эргономику и удобство использования.
  2. Опциональная сошка с более прочными алюминиевыми ножками и усиленным интерфейсом крепления – для обеспечения стабильной и надежной опоры.

Эти усовершенствования отражают стремление компании FN Herstal учитывать пожелания пользователей при разработке своих изделий, обеспечивая соответствие огнестрельного оружия практическим потребностям военнослужащих.

Модернизированный FN Evolys Fullscreen
Модернизированный FN Evolys
Фото: FN Herstal

Технические характеристики FN Evolys

FN Evolys – это легкий пулемет, который сочетает в себе значительную огневую мощь и простоту обращения. Он весит около 5,5 кг для модели калибра 5,56 мм и около 6,2 кг для модели калибра 7,62 мм. Длина оружия зависит от калибра и конфигурации ствола: 950 мм для калибра 5,56 мм и 1 025 мм для калибра 7,62 мм. При убранной ложе длина уменьшается до 850 мм и 925 мм соответственно. Стволы имеют длину 355 мм для калибра 5,56 мм и 406 мм для калибра 7,62 мм.

FN Evolys использует газоотводную автоматику с коротким ходом поршня и работает в режиме открытого затвора. Циклическая скорострельность составляет 750 выстрелов в минуту, что позволяет поражать цели на максимальной дистанции 800 метров для калибра 5,56 мм и 1000 метров для калибра 7,62 мм. Для подачи боеприпасов используются ленты на 100 или 200 патронов для модели 5,56 мм и на 50 патронов для модели 7,62 мм.

В завершение обозреватели отметили, что FN Herstal представит усовершенствованный FN Evolys на выставке Eurosatory 2024, которая пройдет в Париже с 17 по 21 июня. Посетители смогут воочию увидеть новые возможности на стенде F95, зал 6, в павильоне Бельгии.

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Напомним, в январе были опубликованы кадры стрельбы из нового легкого пулемета Evolys калибра 7.62 мм от бельгийской оружейной компании FN Herstal. Эксперты отмечают, что пулемет обеспечивает огневую мощь в условиях современных городских боев, но напоминает штурмовую винтовку за счет небольшого веса.