FNH представила модернізований ручний кулемет FN Evolys: що змінили у зброї

Бельгійські зброярі FN Herstal завдяки відгукам військових внесли два поліпшення, які покращують ергономіку, зручність використання, а також підвищують стабільність під час стрільби.

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Бельгійська компанія FN Herstal 4 червня оголосила про включення нових функцій у свій надлегкий кулемет FN Evolys. Ці оновлення стали можливими завдяки численним відгукам від потенційних покупців, повідомляє Army Recognition.

Оглядачі пишуть, що інформація з'явилася в цікавий час, оскільки нещодавно стало відомо, що Франція і Бельгія виявляють інтерес до групової закупівлі FN Evolys.

Зброя, випущена 2021 року, є новим доповненням до знаменитої лінійки кулеметів FN Herstal, що охоплює такі моделі, як FN M2HB-QCB, FN MAG і FN MINIMI. Ці збройові системи вже довгий час є стандартом для збройних сил НАТО та їхніх союзників.

Модифікації за відгуками користувачів

На основі відгуків користувачів FN Herstal представила дві значні модифікації:

Приклад типу M4 з регульованою довжиною (6 положень) і змінним упором для щоки (2 положення за висотою) — це покращує ергономіку і зручність використання. Опціональна сошка з міцнішими алюмінієвими ніжками та посиленим інтерфейсом кріплення — для забезпечення стабільної та надійної опори.

Ці удосконалення відображають прагнення компанії FN Herstal враховувати побажання користувачів під час розробки своїх виробів, забезпечуючи відповідність вогнепальної зброї практичним потребам військовослужбовців.

Модернізований FN Evolys Фото: FN Herstal

Технічні характеристики FN Evolys

FN Evolys — це легкий кулемет, який поєднує в собі значну вогневу міць і простоту поводження. Він важить близько 5,5 кг для моделі калібру 5,56 мм і близько 6,2 кг для моделі калібру 7,62 мм. Довжина зброї залежить від калібру і конфігурації ствола: 950 мм для калібру 5,56 мм і 1 025 мм для калібру 7,62 мм. При прибраному ложі довжина зменшується до 850 мм і 925 мм відповідно. Стволи мають довжину 355 мм для калібру 5,56 мм і 406 мм для калібру 7,62 мм.

FN Evolys використовує газовідвідну автоматику з коротким ходом поршня і працює в режимі відкритого затвора. Циклічна скорострільність становить 750 пострілів за хвилину, що дає змогу вражати цілі на максимальній дистанції 800 метрів для калібру 5,56 мм і 1000 метрів для калібру 7,62 мм. Для подачі боєприпасів використовуються стрічки на 100 або 200 патронів для моделі 5,56 мм і на 50 патронів для моделі 7,62 мм.

На завершення оглядачі зазначили, що FN Herstal представить вдосконалений FN Evolys на виставці Eurosatory 2024, що пройде в Парижі з 17 по 21 червня. Відвідувачі зможуть на власні очі побачити нові можливості на стенді F95, зал 6, у павільйоні Бельгії.

Нагадаємо, у січні були опубліковані кадри стрільби з нового легкого кулемета Evolys калібру 7.62 мм від бельгійської збройової компанії FN Herstal. Експерти зазначають, що кулемет забезпечує вогневу міць в умовах сучасних міських боїв, але нагадує штурмову гвинтівку за рахунок невеликої ваги.