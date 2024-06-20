Заміна легендарному М2: у США працюють над новим кулеметом True Velocity зі зменшеною віддачею

Нова зброя призначена для ведення вогню снайперськими набоями .338 Norma і має кращу керованість і точність стрільби порівняно з 12,7 мм боєприпасами M2.

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Техаський виробник боєприпасів і систем озброєння True Velocity Ammo і світовий лідер у розробці та виробництві стрілецької зброї військового призначення компанія FN America, оголосили про стратегічне партнерство. Їхня співпраця спрямована на випуск легкого кулемета True Velocity RM 338 Norma для американських і союзних військових підрозділів. Про нову розробку 18 червня повідомив профільний ресурс зі стрілецького озброєння Small Arms Defense Journal.

Представник True Velocity Крейг Ечегойен вважає, що новий кулемет буде більшим, ніж модифікація наявних зразків.

"Кулемет True Velocity калібру .338 змінить поле бою для наших бійців", — заявив він.

Технічні особливості нового кулемета

Партнерство дозволить компанії FN America стати основним виробником кулемета True Velocity .338 Norma. Ця зброя розроблена для забезпечення бійців дальністю стрільби та іншими характеристиками, аналогічними кулемету M2 Browning калібру .50. При цьому вона має легкий і функціональний профіль, який можна порівняти з кулеметом M240, також виробленим компанією FN America.

Водночас розробники заявляють і про переваги нової розробки. Насамперед акцент на зменшеній віддачі зброї, завдяки запатентованій технології "пом'якшення віддачі, що усереднює імпульс". Таким чином новий кулемет має кращу керованість і точність стрільби порівняно з 12,7 мм боєприпасами M2, завдяки, зокрема, і 300-грамовим патронам .338 Norma.

Крім того, True Velocity RM 338 Norma значно легша, що збільшує мобільність бійців і полегшує транспортування зброї. А використання легких боєприпасів із композитною гільзою знижує загальну вагу системи, покращуючи маневреність і логістичну ефективність.

"Легкий середній кулемет True Velocity — це результат більш ніж десятирічних інновацій та ретельної оцінки. Ця система озброєння забезпечує безпрецедентні тактичні та оперативні можливості для наших американських бійців. Що швидше ми виведемо її на поле бою, то краще", — наголосив старший виконавчий віцепрезидент True Velocity з продажу Кевін Сімс.

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Нагадаємо, 4 червня бельгійська компанія FN Herstal оголосила про включення нових функцій у свій надлегкий кулемет FN Evolys. Завдяки відгукам військових бельгійські зброярі внесли два поліпшення, які покращують ергономіку, зручність використання, а також підвищують стабільність під час стрільби.