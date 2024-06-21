Погром на могилах военных в Киеве: подозреваемой назначат судебно-психиатрическую экспертизу

Как рассказала представительница полиции Киеве Анна Страшок, женщина не объяснила мотивов своего поступка. У следствия есть основания полагать, что она имеет расстройства здоровья.

Related video

Женщина, которая подозревается в надругательстве над могилами военных на кладбище в Киеве, назначат судебно-медицинскую экспертизу. Об этом рассказала заместитель начальника отдела коммуникации полиции Киева Анна Страшок в эфире телемарафона.

По ее словам, 60-летней подозреваемой грозит до семи лет лишения свободы, если ее признают вменяемой.

Страшок отметила, что женщина не объяснила мотивов своего поступка. У следствия есть основания полагать, что она имеет расстройства здоровья.

"В рамках начатого уголовного производства будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза, которая определит, является ли она вменяемой, осознавала ли она свои действия", — сказала представительница полиции.

Страшок рассказала, что по результатам экспертизы будут приниматься решения о том, что делать с подозреваемой. Будет ли направлен обвинительный акт в суд или придется применять меры медицинского характера.

Анна Страшок о судебно-медицинской экспертизе

Погром на могилах украинских военных: что известно

Напомним, 20 июня стало известно, что неизвестные устроили погромы на могилах трех погибших защитников Украины — Дмитрия Коцюбайло (Да Винчи), Андрея Пильщикова (Джус) и Павла Петриченко. Как рассказала руководитель медицинской службы 1-го ОШБ "Волки Да Винчи" Алина Михайлова, семьи и друзья погибших Героев это восстановят, а тех, кто это сделал, найдут и накажут. Она также призвала правоохранителей обеспечить охраной парк Аскольдова могила, где похоронены бойцы.

Погром на могилах военных в Киеве

Позже Киевская городская прокуратура заявила о задержании 60-летней женщины, которую подозревают в надругательстве над могилами военных. По данным правоохранителей, женщина сорвала и поломала памятные таблички, разбила лампадки и изуродовала государственный флаг Украины.