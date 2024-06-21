Погром на могилах військових у Києві: підозрюваній призначать судово-психіатричну експертизу

Як розповіла представниця поліції Києві Анна Страшок, жінка не пояснила мотивів свого вчинку. У слідства є підстави вважати, що вона має розлади здоров'я.

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Жінці, яка підозрюється в нарузі над могилами військових на кладовищі в Києві, призначать судово-медичну експертизу. Про це розповіла заступниця начальника відділу комунікації поліції Києва Анна Страшок в ефірі телемарафону.

За її словами, 60-річній підозрюваній загрожує до семи років позбавлення волі, якщо її визнають осудною.

Страшок зазначила, що жінка не пояснила мотивів свого вчинку. У слідства є підстави вважати, що вона має розлади здоров'я.

"У межах розпочатого кримінального провадження буде призначено судово-психіатричну експертизу, яка визначить, чи є вона осудною, чи усвідомлювала вона свої дії", — сказала представниця поліції.

Страшок розповіла, що за результатами експертизи ухвалюватимуть рішення про те, що робити з підозрюваною. Чи буде направлено обвинувальний акт до суду, чи доведеться застосовувати заходи медичного характеру.

Анна Страшок про судово-медичну експертизу

Погром на могилах українських військових: що відомо

Нагадаємо, 20 червня стало відомо, що невідомі влаштували погроми на могилах трьох загиблих захисників України — Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі), Андрія Пільщикова (Джус) та Павла Петриченка. Як розповіла керівник медичної служби 1-го ОШБ "Вовки Да Вінчі" Аліна Михайлова, сім'ї та друзі загиблих Героїв це відновлять, а тих, хто це зробив, знайдуть і покарають. Вона також закликала правоохоронців забезпечити охороною парк Аскольдова могила, де поховані бійці.

Погром на могилах військових у Києві

Пізніше Київська міська прокуратура заявила про затримання 60-річної жінки, яку підозрюють у нарузі над могилами військових. За даними правоохоронців, жінка зірвала і поламала пам'ятні таблички, розбила лампадки і понівечила державний прапор України.