ВС РФ изменили тактику в районе Авдеевки: что особенного в атаках врага (карта)

Оккупанты достигли незначительных успехов на южном берегу Самойловой балки в районе Сокола на Донбассе. Ожесточенные бои продолжались вблизи ряда населенных пунктов, рассказали аналитики ISW.

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Вооруженные силы Российской Федерации продвинулись в районе Авдеевки Донецкой области. Аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 20 июня рассказали, как изменилась ситуация на фронте.

"Российские войска недавно продвинулись на северо-запад и юго-запад от Авдеевки", — говорится в сообщении.

Согласно геолокационным кадрам от 20 июня, враг достиг незначительных успехов на южном берегу Самойловой балки к северо-востоку от Сокола. Аналитики отметили, что это согласуется с заявлениями россиян о продвижении возле этого участка. Другие геолокационные кадры от 19 июня показывают, что ВС РФ продвинулись на северный берег Карловского водохранилища, тогда как военные РФ также сообщали об успехах оккупантов в районе водохранилища.

По сообщению российских военкоров, ВС РФ продвинулись на окраине Карловки, к западу от Нетайлово и возле Яснобродовки, однако аналитики ISW не заметили визуальных подтверждений этого.

Спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин отметил, что россияне стали использовать меньше бронетехники в атаках в районе Авдеевки. По его словам, теперь враг полагается на небольшие группы пехоты с использованием квадроциклов или мотоциклов для упрощения передвижения вдоль лесополосы и ветрозащитных зон.

ВС РФ атаковали вблизи Калинового, Очеретино, Александрополя, Новоалександровки, Евгеновки, Сокола, Воздвиженки, Новоселовки Первой и Карловки в течение 19-20 июня.

Ситуация в районе Авдеевки

Напомним, 20 июня военнослужащий ВСУ с позывным "Алекс" сообщил, что ВС РФ зашли в село Карловка на Покровском направлении на Донбассе. По его словам, там сложная ситуация.

21 июня стало известно, что в район Часового Яра Донецкой области были переброшены бойцы 24-й ОМБр имени короля Даниила. Оккупанты постоянно устраивают массированные лобовые штурмы и пытаются обойти населенный пункт с севера и юга.