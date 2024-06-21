ЗС РФ змінили тактику в районі Авдіївки: що особливого в атаках ворога (карта)

Окупанти досягли незначних успіхів на південному березі Самойлової балки в районі Сокола на Донбасі. Запеклі бої тривали поблизу низки населених пунктів, розповіли аналітики ISW.

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Збройні сили Російської Федерації просунулися в районі Авдіївки Донецької області. Аналітики Інституту вивчення війни в щоденному звіті за 20 червня розповіли, як змінилася ситуація на фронті.

"Російські війська нещодавно просунулися на північний захід і південний захід від Авдіївки", — йдеться у повідомленні.

Згідно з геолокаційними кадрами від 20 червня, ворог досяг незначних успіхів на південному березі Самойлової балки на північний схід від Сокола. Аналітики зауважили, що це узгоджується з заявами росіян щодо просування біля цієї ділянки. Інші геолокаційні кадри від 19 червня показують, що ЗС РФ просунулися на північний берег Карлівського водосховища, тоді як військкори РФ також повідомляли про успіхи окупантів у районі водосховища.

За повідомленням російських військкорів, ЗС РФ просунулися на околиці Карлівки, на захід від Нетайлового та біля Яснобродівки, проте аналітики ISW не помітили візуальних підтверджень цього.

Речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин зазначив, що росіяни почали використовувати менше бронетехніки в атаках у районі Авдіївки. За його словами, тепер ворог покладається на невеликі групи піхоти з використанням квадроциклів або мотоциклів для спрощення пересування вздовж лісосмуги й вітрозахисних зон.

ЗС РФ атакували поблизу Калинового, Очеретиного, Олександрополя, Новоолександрівки, Євгенівки, Сокола, Воздвиженки, Новоселівки Першої та Карлівки протягом 19-20 червня.

Ситуація в районі Авдіївки

Нагадаємо, 20 червня військовослужбовець ЗСУ з позивним "Алекс" повідомив, що ЗС РФ зайшли в село Карлівка на Покровському напрямку на Донбасі. За його словами, там складна ситуація.

21 червня стало відомо, що в район Часового Яру Донецької області було перекинуто бійців 24-ї ОМБр імені короля Данила. Окупанти постійно влаштовують масовані лобові штурми та намагаються обійти населений пункт з півночі та півдні.