ВС РФ могут наступать на новом направлении: что задумали оккупанты (карта)

Российские военные хотят растянуть украинские резервы и ресурсы. По словам экс-главы Генштаба ВСУ Владислава Селезнева, сейчас оккупанты пытаются полностью обеспечить свою группировку войск на юге.

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Вооруженные силы Российской Федерации могут активизироваться на юге Запорожской области. В частности, в районе Работинского плацдарма и Старомайорского в Донецкой области. Об этом сообщил бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев в эфире "Эспрессо".

Он отметил, что сейчас мало информации подается о том, что оккупанты активно готовятся к наступлению в районе Работино Запорожской области. Сейчас противник завозит военное снаряжение и технику в порт Мариуполя Донецкой области, так он пытается полностью обеспечить свою группировку войск на юге.

"Думаю, что в ближайшее время они начнут активные боевые действия на юге Запорожской области и, возможно, юго-восточной части Донецкой области", — сказал Владислав Селезнев.

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По его словам, российским оккупантам важно растянуть украинские резервы и ресурсы, поэтому они будут пытаться трансформировать свою численность и техническое преимущество в Запорожской области во время атак на севере Харьковской области.

Селезнев отметил, что это та задача, которую поставил перед российскими генералами Владимир Путин. Он напомнил, что недавно президент РФ заявил, что готов к переговорам с Украиной, которая и откажется от некоторых регионов. Однако он знает, что Киев не согласится на такие условия, а потому силой будет пытаться забрать украинские территории. Так, в ближайшее время, по мнению Селезнева, ВС РФ могут проводить активные наступательные действия в районе Работинского плацдарма Запорожской области и Старомайорского в Донецкой области.

Ситуация на фронте

Напомним, 24 июня советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что ВС РФ накапливают ресурсы возле временно оккупированного Мариуполя Донецкой области. По его словам, враг может планировать дальнейшие попытки атак в сторону Угледара и Запорожской области.

21 июня представитель ГПСУ Андрей Демченко рассказал, что ВС РФ не имеют достаточного количества ресурса для вторжения на Сумщину. Однако все может измениться в любой момент.