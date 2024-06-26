Уничтожение "Панцирь-С1" под Белгородом: тактика ВС РФ на Харьковщине провалилась, — Bild (видео)

Украинские ракеты HIMARS взорвали установки противовоздушной обороны ВС РФ, которые защищали цели в Белгородской области, напомнил военный обозреватель Bild. Один из ударов наносили из региона, который россияне планировали сделать "буферным", но что-то пошло не так.

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Российские власти не смогли создать "буферную зону", которая должна была бы защитить военные объекты ВС РФ в Белгородской области. Чтобы создать такую зону, начали наступление на Харьков в мае 2024 года. Прошло почти два месяца, наступление захлебнулось, а ВСУ и дальше бьют по российской технике, уничтожая ЗРПК "Панцирь С-1" вплотную к Белгороду. Значение применения РСЗО HIMARS Сил обороны военный обозреватель Bild Юлиан Репке объяснил в аналитическом обзоре на YouTube-канале.

Репке проанализировал попадания ракет РСЗО HIMARS по двум ЗРПК "Панцирь С-1", которые произошли 25 июня. Особое внимание привлекает попадание по одному из них — тому, который был расположен возле села Дубовое на южной окраине Белгорода. Установка стояла в 37 км от российско-украинской границы. HIMARS стреляет на расстояние 85 км. То есть, чтобы нанести удар, украинцы должны были стоять в 30 км от границы, на участке между двумя районами, которые россияне оккупировали благодаря наступлению 10 мая.

Удары по РФ — где стояли ЗРПК "Панцирь-С1" 25 июня Фото: DeepState

Обозреватель пояснил, что российское командование, отдавая приказ о наступлении на Харьков, планировало захватить полосу украинской территории, чтобы защитить Белгород. Но этот план не осуществился, свидетельствуют действия ВСУ.

"Оба наступления захлебнулись, а между ними образовался коридор, который по-прежнему контролирует Украина. Именно оттуда HIMARS и ударили по "Панцирям" под Белгородом", — объяснил Репке провал планов наступления ВС РФ.

Отметим, 25 июня бойцы бригады "Спартан" Национальной гвардии Украины показали кадры уничтожения двух российских установок "Панцирь-С1". Один пушечный комплекс стоял возле села Борисовка в Белгородской области (17 км от украинской границы), второй — возле села Дубовое неподалеку от южной окраины Белгорода (36 км до границы).

Удары по РФ — попадание по "Панцирь-С1" под Белгородом 25 июня Фото: Telegram / Спартан Нацгвардія

Пресс-служба бригады рассказала, что сначала подразделения аэроразведки обнаружили "Панцири", которые стояли в глубине российской территории. После этого по ним нанесли удары и уничтожили системы ПВО, которые защищали военные объекты ВС РФ. Благодаря отработкам HIMARS россияне потеряли машины общей стоимостью 30 млн долл., подытожили украинцы.

Напомним, 25 июня боец из бригады "Спартан" рассказал о ситуации в селе Липцы, расположенном в 20 км от Харькова. 19 июня украинские военные сообщили, что есть успехи в населенном пункте Глубокое.