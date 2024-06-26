Знищення "Панцирь-С1" під Бєлгородом: тактика ЗС РФ на Харківщині провалилася, — Bild (відео)

Українські ракети HIMARS підірвали установки протиповітряної оборони ЗС РФ, які захищали цілі у Бєлгородській області, нагадав військовий оглядач Bild. Один з ударів завдавали з регіону, який росіяни планували зробити "буферним", але щось пішло не так.

Related video

Російська влада не змогла створити "буферну зону", яка мала б захистити військові об'єкти ЗС РФ у Бєлгородській області. Щоб створити таку зону, почали наступ на Харків у травні 2024 року. Пройшло майже два місяці, наступ зупинився, а ЗСУ і далі безборонно б'ють по російській техніці, знищуючи ЗРГК "Панцирь С-1" впритул до Бєлгорода. Значення застосування РСЗВ HIMARS Сил оборони військовий оглядач Bild Юліан Рьопке пояснив у аналітичному огляді на YouTube-каналі.

Рьопке проаналізував влучання ракет РСЗВ HIMARS по двох ЗРГК "Панцирь С-1", які стались 25 червня. Особливу увагу привертає влучання по одному з них — тому, який був розташований біля села Дубове на південній околиці Бєлгорода. Установка стояла за 37 км від російсько-українського кордону. HIMARS стріляє на відстань 85 км. Тобто, щоб завдати удар, українці мали стояти за 30 км від кордону, на ділянці між двома районами, які росіяни окупували завдяки наступу 10 травня.

Удари по РФ — де стояли ЗРГК "Панцирь-С1" 25 червня Фото: DeepState

Оглядач пояснив, що російське командування, віддаючи наказ про наступ на Харків, планувало захопити смугу української території, щоб захистити Бєлгород. Але цей план не здійснився, свідчать дії ЗСУ.

"Обидва наступи зупинилися, а між ними утворився коридор, який, як і раніше, контролює Україна. Саме звідти HIMARS і вдарили по "Панцирям" під Бєлгородом", — пояснив Рьопке провал планів наступу ЗС РФ.

Зазначимо, 25 червня бійці бригади "Спартан" Національної гвардії України показали кадри знищення двох російських установок "Панцирь-С1". Один гарматний комплекс стояв біля села Борисівка у Бєлгородській області (17 км від українського кордону), другий — біля села Дубове неподалік від південної околиці Бєлгорода (36 км до кордону).

Удари по РФ — влучання у "Панцирь-С1" під Бєлгородом 25 червня Фото: Telegram / Спартан Нацгвардія

Пресслужба бригади розповіла, що спершу підрозділи аеророзвідки виявили "Панцирі", які стояли в глибині російської території. Після цього по них завдали ударів і знищили системи ППО, які захищали військові об'єкти ЗС РФ. Завдяки відпрацюванням HIMARS росіяни втратили машини загальною вартістю 30 млн дол., підсумували українці.

Нагадаємо, 25 червня боєць з бригади "Спартан" розповів про ситуацію у селі Липці, розташованому за 20 км від Харкова. 19 червня українські військові повідомили, що є успіхи у населеному пункті Глибоке.