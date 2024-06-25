"Є успіхи": ЗС РФ кидаються на Липці, а бригада "Спартан" відбила деякі позиції (відео)

Нацгвардієць підтримав розпорядження військової адміністрації, яка заборонила громадянам перебувати біля зони боїв навколо Липців. Російські війська обстрілюють місцевість і продовжують штурмувати, пояснив він.

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Підрозділи ЗС РФ і далі намагаються прорвати лінію української оборони біля села Липці, розташованого на північ від Харкова. Ворог кидає вперед піхоту, посилює обстріли. В таких умовах бійці бригади Національної гвардії "Спартан" здобули певні успіхи на полі бою. Про деталі ситуації на північному відтинку фронту командир артилерійської батареї бригади НГУ Василь Ємельянов розповів у ефірі телеканалу "Київ 24"

Ємельянов пояснив, яку тактику використовують росіяни для штурмів. З його слів, командування ЗС РФ для атак залучає невеликі піхотні групи. Бригада Нацгвардії та інші підрозділи Сил оборони ефективно протидіють ворог і далі прикривають Липці. Також офіцер заявив, що оборонці мають певні успіхи на даному відтинку фронту. Деталі він не повідомив — їх має розповісти Генштаб ЗСУ.

"Ситуація контрольована. Наші хлопці діють ефективно і дають достойну відсіч. Можна сказати, що є успіхи", — пролунало в ефірі телеканалу.

Також боєць повідомив, що деякі жителі Липців та навколишніх сіл дійсно намагаються повернутись додому, хоч військова адміністрація це заборонила. Тим часом такі дії небезпечні для життя, оскільки росіяни продовжують потужні обстріли. Він не може назвати точне число громадян, які все ще перебувають у зоні бойових дій, але закликає їх виїжджати й не повертатись.

"Туди, куди вони їдуть, дуже часто прилітає. Тому рішення закрити в'їзд — це правильне рішення, щоб ми за цих людей не переживали й щоб цивільні не страждати від обстрілів. Я не можу сказати точне число, але цивільні люди там є", — заявив Ємельянов.

Наступ РФ - Ємельянов про ситуацію в Липцях 25 червня див. з 7:10

На онлайн-карті бойових дій DeepState можна побачити, що 25 червня лінія фронту під Липцями проходить за 20 км від північних околиць Харкова. Останні просування ворога відбулись 19 травня. Сили оборони втримують позиції під Липцями та Глибоким майже місяць, а ворог за цей час не мав нових здобутків, свідчать дані аналітиків DeepState. У звіті командування станом на ранок 25 червня згадуються атаки ЗС РФ під Вовчанськом (східніше Липців): тривали дві атаки ЗС РФ.

Наступ РФ - на якій відстані ліня боїв у Липцях до Харкова, 25 червня Фото: DeepState

Зазначимо, 9 червня аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що село Глибоке, розташоване західніше Липців, може опинитись у російській окупації. Водночас вони визнали, що ЗСУ проводять контратаки й відбивають російські штурми. Вже 18 червня український офіцер повідомив, що Сили оборони поступово відтискають росіян на даному напрямку: подробиць не розповідав.

Нагадуємо, 25 червня лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" повідомив, що у росіян, яких оточили на агрегатному заводі у Вовчанську, дещо погіршилась ситуація.