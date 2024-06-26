ВС РФ сбросили взрывчатку на двух детей в Херсоне: детали вражеской атаки

Пострадавших детей в состоянии средней тяжести госпитализировали для оказания медпомощи. Также трое взрослых обратились в больницу, рассказал председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин.

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Вооруженные силы Российской Федерации атаковали двух детей и взрослых в Херсоне с помощью беспилотных летательных аппаратов. В результате чего пострадавших госпитализировали. Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в своем Telegram-канале.

"Российские военные атаковали с беспилотника двух детей и взрослых в Херсоне", — сказал Александр Прокудин.

По его словам, в результате сброса взрывчатки с БПЛА 12-летняя девочка получила взрывную травму и осколочные ранения головы, туловища, ног и рук. Тогда как у ее 15-летняя сестра получила взрывную и черепно-мозговую травмы и контузию.

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Прокудин отметил, что пострадавшие дети находятся в состоянии средней тяжести, их госпитализировали для оказания медпомощи. Кроме этого, в больницу обратились трое взрослых, которые находились вместе с детьми.

Напомним, 24 июня глава Одесской ОГА Олег Кипер сообщил, что российские военные атаковали областной центр. В результате чего пострадала гражданская инфраструктура, также были ранены местные жители.

25 июня командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук рассказал, что с начала полномасштабного вторжения Российская Федерация выпустила по Украине 2277 ударных дронов типа Shahed. По его словам, украинская противовоздушная оборона уничтожила около 86% из них, а именно 1953 беспилотника.