По РФ ударили 36 дронами: по меньшей мере шесть регионов подверглись атаке, детали (видео, фото)

Как утверждает российское Минобороны, средствами ПВО было сбито не менее 36 украинских беспилотников. Об атаке дронов также отчитываются губернаторы регионов РФ.

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В ночь с 29 на 30 июня российские регионы подверглись масштабной атаке беспилотников. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Как утверждает российское Минобороны, средствами ПВО было сбито:

15 БпЛА над территорией Курской области;

Губернатор области Алексей Смирнов заявил, что обломки украинского беспилотника самолетного типа упали в селе Гнилое Тимского района.

"Никто из жителей не пострадал", — отметил Смирнов.

9 БПЛА над территорией Липецкой области;

Глава региона Игорь Артамонов также подтвердил эту информацию и заявил, что жертв нет.

"Девять БпЛА были сбиты над промышленной зоной Липецка. На месте падения обломков сейчас продолжают работать сотрудники спецслужб. Жертв нет", — отметил Артамонов.

по четыре над Воронежской и Брянской областями;

по два БПЛА над территориями Орловской и Белгородской областей.

Об атаке беспилотников на Белгородщине ночью сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Два дрона-камикадзе атаковали многоквартирный дом в городе Грайвороне... Информация уточняется, поквартирный обход будет осуществлен в светлое время суток", — написал Гладков.

Местные российские паблики обнародовали фото последствий прилета по Брянской области.

"Под ударом оказалось село Сушаны Климовского района. По словам местных жителей, было несколько сбросов", — говорится в подписи к фото.

Атака БпЛА в Брянской области РФ Фото: Телеграм

Генеральный штаб и Министерство обороны Украины пока не комментировало эту информацию.

Напомним, утром 30 июня в Одесской области прогремели мощные взрывы. Вероятно, россияне ударили по региону из "Искандеров".

29 июня вооруженные силы Российской Федерации атаковали город Вольнянск Запорожской области, в результате чего погибли семь человек.