По РФ ударили 36 дронами: по меньшей мере шесть регионов подверглись атаке, детали (видео, фото)
Как утверждает российское Минобороны, средствами ПВО было сбито не менее 36 украинских беспилотников. Об атаке дронов также отчитываются губернаторы регионов РФ.
В ночь с 29 на 30 июня российские регионы подверглись масштабной атаке беспилотников. Об этом сообщило Министерство обороны России.
Как утверждает российское Минобороны, средствами ПВО было сбито:
- 15 БпЛА над территорией Курской области;
Губернатор области Алексей Смирнов заявил, что обломки украинского беспилотника самолетного типа упали в селе Гнилое Тимского района.
"Никто из жителей не пострадал", — отметил Смирнов.
- 9 БПЛА над территорией Липецкой области;
Глава региона Игорь Артамонов также подтвердил эту информацию и заявил, что жертв нет.
"Девять БпЛА были сбиты над промышленной зоной Липецка. На месте падения обломков сейчас продолжают работать сотрудники спецслужб. Жертв нет", — отметил Артамонов.
- по четыре над Воронежской и Брянской областями;
- по два БПЛА над территориями Орловской и Белгородской областей.
Об атаке беспилотников на Белгородщине ночью сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Два дрона-камикадзе атаковали многоквартирный дом в городе Грайвороне... Информация уточняется, поквартирный обход будет осуществлен в светлое время суток", — написал Гладков.
Местные российские паблики обнародовали фото последствий прилета по Брянской области.
"Под ударом оказалось село Сушаны Климовского района. По словам местных жителей, было несколько сбросов", — говорится в подписи к фото.
Генеральный штаб и Министерство обороны Украины пока не комментировало эту информацию.
Напомним, утром 30 июня в Одесской области прогремели мощные взрывы. Вероятно, россияне ударили по региону из "Искандеров".
29 июня вооруженные силы Российской Федерации атаковали город Вольнянск Запорожской области, в результате чего погибли семь человек.