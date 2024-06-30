По РФ вдарили 36 дронами: щонайменше шість регіонів зазнали атаки, деталі (відео, фото)

Як стверджує російське Міноборони, засобами ППО було збито щонайменше 36 українських безпілотників. Про атаку дронів також звітують губернатори регіонів РФ.

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У ніч з 29 на 30 червня російські регіони зазнали масштабної атаки безпілотників. Про це повідомило Міністерство оборони Росії.

Як стверджує російське Міноборони, засобами ППО було збито:

15 БпЛА над територією Курської області;

Губернатор області Олексій Смірнов заявив, що уламки українського безпілотника літакового типу впали в селі Гниле Тимського району.

"Ніхто з жителів не постраждав", — зазначив Смірнов.

9 БПЛА над територією Липецької області;

Очільник регіону Ігор Артамонов також підтвердив цю інформацію і заявив, що жертв немає.

"Дев'ять БпЛА було збито над промисловою зоною Липецька. На місці падіння уламків зараз продовжують працювати співробітники спецслужб. Жертв немає", — зазначив Артамонов.

по чотири над Воронезькою та Брянською областями;

по два БПЛА над територіями Орловської та Бєлгородської областей.

Про атаку безпілотників на Бєлгородщині уночі повідомив губернатор регіону В'ячеслав Гладков.

"Два дрони-камікадзе атакували багатоквартирний будинок у місті Грайвороні… Інформація уточнюється, поквартирний обхід буде здійснено у світлий час доби", — написав Гладков.

Місцеві російські пабліки оприлюднили фото наслідків прильоту по Брянській області.

"Під ударом опинилося село Сушани Климовського району. За словами місцевих жителів, було кілька скидів", — йдеться у підписі до фото.

Атака БпЛА у Брянській області РФ Фото: Телеграм

Генеральний штаб та Міністерство оборони України поки не коментувало цю інформацію.

Нагадаємо, вранці 30 червня в Одеській області пролунали потужні вибухи. Ймовірно, росіяни вдарили по регіону з "Іскандерів".

29 червня збройні сили Російської Федерації атакували місто Вільнянськ Запорізької області, внаслідок чого загинуло семеро людей.