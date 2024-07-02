"Призраки" ГУР устроили ад для российских оккупантов (видео)

Под ударом оказался не только личный состав, но и вражеская техника. В частности, разведчики уничтожили российское оборудование для связи и наблюдения.

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Бойцы подразделения ГУР Ghost устраивают успешные ночные охоты на российских оккупантов и их технику. Кадры с фронта 2 июля опубликовала на YouTube пресс-служба Главного управления разведки Минобороны.

"Призраки" успешно уничтожили на одном из направлений фронта:

два места базирования ВС РФ;

расположенное на крыше здания вражеское оборудование для связи и наблюдения;

российский топливозаправщик;

несколько единиц легкой автомобильной техники оккупантов.

"Земля должна гореть под оккупантами!", — подчеркнули в ГУР.

Напомним, ночью на 2 июля аналитики DeepState сообщили о продвижении ВС РФ на нескольких участках фронта в Луганской и Донецкой областях. В Генштабе ВСУ сообщили, что на одном из направлений только за сутки враг совершил 44 штурма.

В ISW сообщили, что ВСУ восстановили утраченные позиции в районе Кременной, однако на том же направлении имели продвижение и оккупанты. Также Силы обороны продвинулись в районе Тернов и Серебрянского леса.

Военный аналитик Александр Коваленко предупредил, что Россия может готовить мощный обстрел Киева или области. По его словам, ракетный удар 30 июня мог быть "разведкой боем" для корректировки более массированной атаки. Также эксперт рассказал о примененных РФ ракетах "Искандер-К".