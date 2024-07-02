"Привиди" ГУР влаштували пекло для російських окупантів (відео)

Під ударом опинився не лише особовий склад, але й ворожа техніка. Зокрема, розвідники знищили російське обладнання для зв’язку й спостереження.

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Бійці підрозділу ГУР Ghost влаштовують успішні нічні полювання на російських окупантів та їхню техніку. Кадри з фронту 2 липня опублікувала на YouTube пресслужба Головного управління розвідки Міноборони.

"Привиди" успішно знищили на одному з напрямів фронту:

два місця базування ЗС РФ;

розташоване на даху будівлі вороже обладнання для зв’язку й спостереження;

російський паливозаправник;

декілька одиниць легкої автомобільної техніки окупантів.

"Земля повинна горіти під окупантами!", — підкреслили у ГУР.

Нагадаємо, вночі на 2 липня аналітики DeepState повідомили про просування ЗС РФ на декількох ділянках фронту у Луганській та Донецькій областях. У Генштабі ЗСУ повідомили, що на одному з напрямків лише за добу ворог здійснив 44 штурми.

В ISW повідомили, що ЗСУ відновили втрачені позиції в районі Кремінної, однак на тому ж напрямі мали просування й окупанти. Також Сили оборони просунулись в районі Тернів та Серебрянського лісу.

Військовий аналітик Олександр Коваленко попередив, що Росія може готувати потужний обстріл Києва або області. З його слів, ракетний удар 30 червня міг бути "розвідкою боєм" для коригування масованішої атаки. Також експерт розповів про застосовані РФ ракети "Іскандер-К".