Год не отдают тела: россияне хотят тайно похоронить убитых в Бердянске подростков (фото)

Тиграна Оганнисяна и Никиту Ханганова оккупанты обвинили в том, что они якобы готовили диверсии. Подросткам не позволили выехать из Бердянска и впоследствии убили.

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Оккупационные власти Бердянска в Запорожской области планируют тайное захоронение убитых украинских подростков Тиграна Оганнисяна и Никиты Ханганова. Их тела не отдают родным уже год. Об этом сообщает МИПЧ (Медийная инициатива за права человека) со ссылкой на Григория Оганнисяна, отца Тиграна.

Оккупационные власти пытаются сделать из убитых юношей "террористов". Через год после их убийства их хотят похоронить в безымянной могиле.

Захоронение оккупанты хотят сделать тайным, и не собираются сообщать родным ребят о времени и месте.

За это время российские следователи несколько раз заявляли родным, что позволят забрать и похоронить подростков. Однако под разными предлогами оккупационные власти каждый раз отказывают.

Напомним, 16-летние Тигран Оганнисян и Никита Ханганов были активными участниками антироссийских сообществ. 30 сентября 2022 года военные РФ похитили Тиграна Оганнисяна, который жил с бабушкой во временно оккупированном Бердянске. Во время допросов россияне пытали подростка, но 5 октября отпустили его.

Тигран Оганнисян Фото: Скриншот

Оккупанты постоянно допрашивали Тиграна и его одноклассника Никиту Ханганова и проводили у них обыски.

В январе 2023 года россияне не позволили родителям Тиграна вывезти его с временно оккупированной территории, подростка вернули из Таганрога.

7 апреля российские военные возили Оганнисяна и Ханганова в Россию в Ростов-на-Дону (РФ) для прохождения "психолого-психиатрической экспертизы".

Тигран Оганнисян и Никита Ханганов

24 мая Тиграна Оганнисяна и Никиту Ханганова обвинили в том, что они якобы готовили диверсии на железной дороге. Дело готовили к суду, РФ планировала приговорить ребят к 20 годам заключения.

Накануне убийства детей Европейский парламент в своей резолюции обратился к Международному комитету Красного Креста и Миссии ООН по правам человека с призывом вмешаться в ситуацию и способствовать выезду подростков на подконтрольную правительству Украины территорию. Никакой реакции на этот призыв не произошло.

24 июня российские пропагандисты сообщили о ликвидации "двух проукраинских террористов", которыми оказались Тигран Оганнисян и Никита Ханганов. Перед смертью Тигран записал видео, которое завершалось словами "Слава Украине!". Оккупанты обвинили подростков в убийстве военного и полицейского-коллаборанта. Обстоятельства их гибели неизвестны, что именно произошло — сведений нет. Днем перед убийством ребята были в оккупационном отделении полиции. За полчаса до звонка следователя родителям о том, что ребята убиты, мать Тиграна разговаривала с ним. Он ей рассказал, что они гуляют с Никитой и думают над тем, как праздновать день рождения Никиты, юноше должно было исполниться 17 лет.