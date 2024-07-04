На Донбассе погиб украинский писатель: как это произошло

Василий Паламарчук получил несовместимые с жизнью травмы во время выполнения боевого задания в Донецкой области. Он был командиром роты огневой поддержки 206-го батальона территориальной обороны ВСУ.

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В среду 3 июля на востоке погиб украинский военный, писатель из Херсонской области Василий Паламарчук. Об этом сообщили в пресс-службе Алешковской территориальной общины в Facebook.

"На восточном направлении, во время выполнения боевого задания, погиб наш земляк, военный, писатель Василий Паламарчук — любимый муж и любящий отец троих детей. Вечная память и уважение Герою! Искренние соболезнования родным и близким!" — говорится в сообщении.

Его знакомая Елена Каспиркевич рассказала, что Паламарчук погиб во время выполнения боевого задания на Донбассе.

"Мой кум Василий Паламарчук погиб во время выполнения боевого задания в Донецкой области. Мозг отказывается осознавать", — написала женщина.

По ее словам, она две недели назад долго говорила с ним по телефону. В частности, о том, что трудно постичь умом и сердцем, боец говорил, что не брошу ребят, будет защищать Украину, семью и детей до последнего.

"Он верил в Украину, хоть и видел весь треш изнутри. Кум. Буду делать все, что от меня зависит, для твоей семьи. Хочу верить, ты в лучшем мире", — добавила она.

Военный Василий Паламарчук Фото: Facebook

Василий Паламарчук: что о нем известно

Украинский боец Василий Паламарчук с позывным "Адвокат" в течение 2014-2015 годов участвовал в АТО в составе 28-й ОМБр. До начала полномасштабного вторжения он успешно занимался адвокатской деятельностью, но уже в начале вторжения РФ был разведчиком-пулеметчиком, а затем командиром роты огневой поддержки 206-го батальона территориальной обороны ВСУ.

Василий Паламарчук Фото: Facebook

Напомним, 29 июня солист украинской группы "Без ограничений" Сергей Танчинец сообщил, что на войне погиб его брат Дмитрий Чендей. Он пошел воевать с начала полномасштабного вторжения.

24 июня стало известно, что на фронте погиб известный украинский хореограф Антон Смецкий. С 2022 года мужчина ушел на фронт, потерял ногу, однако сделал протезирование и вернулся на передовую.