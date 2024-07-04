На Донбасі загинув український письменник: як це сталося

Василь Паламарчук дістав несумісні із життям травми під час иконання бойового завдання у Донецькій області. Він був командиром роти вогневої підтримки 206-го батальйону територіальної оборони ЗСУ.

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У середу 3 липня на сході загинув український військовий, письменник з Херсонської області Василь Паламарчук. Про це повідомили в пресслужбі Олешківської територіальної громади у Facebook.

"На східному напрямку, під час виконання бойового завдання, загинув наш земляк, військовий, письменник Василь Паламарчук — коханий чоловік та люблячий батько трьох дітей. Вічна пам’ять та шана Герою! Щирі співчуття рідним і близьким!" — йдеться у повідомленні.

Його знайома Олена Каспіркевич розповіла, що Паламарчук загинув під час виконання бойового завдання на Донбасі.

"Мій кум Василь Паламарчук загинув під час виконання бойового завдання в Донецькій області. Мозок відмовляється усвідомлювати", — написала жінка.

За її словами, вона два тижні тому довго говорила з ним телефоном. Зокрема, про те, що важко осягнути розумом та серцем, боєць казав, що не кину хлопців, захищатиме Україну, родину та дітей до останнього.

"Він вірив в Україну, хоч і бачив увесь треш зсередини. Куме. Робитиму все, що від мене залежить, для твоєї сім'ї. Хочу вірить, ти в кращому світі", — додала вона.

Військовий Василь Паламарчук Фото: Facebook

Василь Паламарчук: що про нього відомо

Український боєць Василь Паламарчук з позивним "Адвокат" протягом 2014-2015 років брав участь в АТО в складі 28-ї ОМБр. До початку повномасштабного вторгнення він успішно займався адвокатською діяльністю, але вже на початку вторгнення РФ був розвідником-кулеметником, а потім командиром роти вогневої підтримки 206-го батальйону територіальної оборони ЗСУ.

Василь Паламарчук Фото: Facebook

Нагадаємо, 29 червня соліст українського гурту "Без обмежень" Сергій Танчинець повідомив, що на війні загинув його брат Дмитро Чендей. Він пішов воювати від початку повномасштабного вторгнення.

24 червня стало відомо, що на фронті загинув відомий український хореограф Антон Смецький. З 2022 року чоловік пішов на фронт, втратив ногу, проте зробив протезування та повернувся на передову.