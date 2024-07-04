В РФ тестируют новую тяжелую БМП на базе Т-72: что известно

Тяжелое бронирование от танка может добавить экипажу шансов на выживание в современных условиях на поле боя.

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На российском заводе "Уралвагонзавод" заметили новую боевую машину пехоту на базе танка. Об этом сообщает танковый специалист Андрей Тарасенко в своем телеграм-канале.

На видео попала новая разработка российской БМП тяжелого класса. Ее особенностью является переднее расположение силовой установки. Как отмечает автор, идея создать БМП с высоким уровнем защиты не является новой. Однако за годы ни одна из них так и не пошла в серию.

В Army Recognition добавляют, что БМП построена на базе танка Т-72. Визуально машина похожа на БМП Т-15, но она должна быть на базе "Арматы". Разработка новой БМП очевидно обусловлена дефицитом бронетехники на поле боя. Тяжелое бронирование на поле боя было бы частичным ответом на те вызовы, которые имеют обычные БМП на поле боя.

Т-72 — очевидный выбор для РФ, учитывая количество доступных шасси и имеющейся базы для обслуживания. Появление машины на испытаниях является свидетельством постоянных усилий РФ совершенствовать свой парк бронетехники в соответствии с требованиями современной войны. Из-за дефицита БМП в ВС РФ используют модифицированные МТ-ЛБ, "гольфкары" и мотоциклы.

Напомним, 3 июля СМИ писали, что Италия планирует купить более 500 танков и БМП у немецкого Rheinmetall.

4 января на фронте под Авдеевкой был замечен редкий БТР-90 в составе ВС РФ.