У РФ тестують нову важку БМП на базі Т-72: що відомо

Важке бронювання від танка може додати екіпажу шансів на виживання в сучасних умовах на полі бою.

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На російському заводі "Уралвагонзавод" помітили нову бойову машину піхоту на базі танка. Про це повідомляє танковий фахівець Андрій Тарасенко у своєму телеграм-каналі.

На відео потрапила нова розробка російської БМП важкого класу. Її особливістю є переднє розташування силової установки. Як зауважує автор, ідея створити БМП із високим рівнем захисту не є новою. Проте за роки жодна з них так і не пішла в серію.

В Army Recognition додають, що БМП побудована на базі танка Т-72. Візуально машина схожа на БМП Т-15, але вона має бути на базі "Армати". Розробка нової БМП вочевидь зумовлена дефіцитом бронетехніки на полі бою. Важке бронювання на полі бою було б частковою відповіддю на ті виклики, які мають звичайні БМП на полі бою.

Т-72 — очевидний вибір для РФ з огляду на кількість. доступних шасі і наявної бази для обслуговування. Поява машини на випробуваннях є свідченням постійних зусиль РФ вдосконалювати свій парк бронетехніки відповідно до вимог сучасної війни. Через дефіцит БМП у ЗС РФ використовують модифіковані МТ-ЛБ, "гольфкари" та мотоцикли.

Нагадаємо, 3 липня ЗМІ писали, що Італія планує купити понад 500 танків та БМП у німецького Rheinmetall.

4 січня на фронті під Авдіївкою було помічено рідкісний БТР-90 в складі ЗС РФ.