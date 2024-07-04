Поддержка 24/7: как эстонские дроны и роботы учатся на войне в ВСУ

Кроме вагонов с оружием и сборов среди населения в Эстонии технологические компании поставляют в ВСУ новейшие разработки, чтобы тестировать их в режиме реального времени.

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Эстонские компании только три года назад представили свои дроны для борьбы с пожарами и для высадки деревьев. Война в Украине изменила их профиль и теперь они сосредотачиваются на боевых действиях. Об этом сообщает Defense One.

"Как только началась война в Украине, мы просто отложили все эти коммерческие разработки", — заявил директор по развитию беспилотных возможностей Рауль Рикк компании Milrem.

Кроме вагонов с оружием и сборами населения к помощи Украине подключились и коммерческие компании. Например, производитель квадрокоптеров Krattworks и другие. Западные партнеры покупают продукцией той же Milrem Robotics, а дальше поставляют THeMIS Украине. Так сделала Германия заказав 14 THeMIS для эвакуации раненых с поля боя.

THeMIS поставляется в ВСУ Фото: Milrem Robotics

Поставка в Украину позволяет эстонским производителям учиться на реальных боевых действиях. Поэтому бойцы ВСУ просили установить на дроны камеры ночного видения, а также улучшить устойчивость к РЭБ. В случае с THeMIS он может действовать автономно, без сигнала GPS, но для этого надо знать подробно местность и препятствия на пути.

Важно при этом быть на постоянной связи, потому что бойцы могут дать отклик в два часа ночи.

"Когда они пишут вам в два часа ночи, вы должны быть готовы ответить. Мы должны посмотреть правде в глаза — они воюют, а мы — нет", — объясняет соучредитель Milrem Тинис Войтка.

Отдельная задача — интеграция разработок в украинскую систему боевых действий "Крапива" и другие. Корректировки позволяют улучшать боевые машины и дроны. Сейчас эстонские компании стремятся заменить китайские компоненты на другие аналоги, потому что Пекин молчаливо поддерживает Кремль.

Напомним, 24 мая СМИ писали, что оккупанты впервые захватили THeMIS.

16 февраля в РФ объявили охоту на эстонского робота THeMIS.