Підтримка 24/7: як естонські дрони та роботи вчаться на війні в ЗСУ

Окрім вагонів зі зброєю та зборів серед населення в Естонії технологічні компанії постачають в ЗСУ найновіші розробки, щоб тестувати їх в режимі реального часу.

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Естонські компанії тільки три роки тому представили свої дрони для боротьби з пожежами та для висаджування дерев. Війна в Україні змінила їхній профіль і тепер вони зосереджуються на бойових діях. Про це повідомляє Defense One.

"Як тільки почалася війна в Україні, ми просто відклали всі ці комерційні розробки", — заявив директор з розвитку безпілотних можливостей Рауль Рікк компанії Milrem.

Окрім вагонів зі зброєю та зборами населення до допомоги Україні підключилися й комерційні компанії. Наприклад, виробник квадрокоптерів Krattworks та інші. Західні партнери купують продукцією тієї самої Milrem Robotics, а далі постачає THeMIS Україні. Так зробила Німеччина замовивши 14 THeMIS для евакуації поранених з поля бою.

THeMIS постачається в ЗСУ Фото: Milrem Robotics

Постачання в Україну дозволяє естонським виробникам вчитися на реальних бойових діях. Відтак бійці ЗСУ просили встановити на дрони камери нічного бачення, а також покращити стійкість до РЕБ. У випадку з THeMIS він може діяти автономно, без сигналу GPS, але для цього треба знати детально місцевість та перешкоди на шляху.

Важливо при цьому бути на постійному звʼязку, бо бійці можуть надати відгук о другій годині ночі.

"Коли вони пишуть вам о другій ночі, ви повинні бути готові відповісти. Ми маємо подивитися правді в очі — вони воюють, а ми — ні", — пояснює співзасновник Milrem Тиніс Войтка.

Окреме завдання — інтеграція розробок до української системи бойових дій "Кропива" та інших. Корегування дозволяють покращувати бойові машини та дрони. Зараз естонські компанії прагнуть замінити китайські компоненти на інші аналоги, бо Пекін мовчазно підтримує Кремль.

Нагадаємо, 24 травня ЗМІ писали, що окупанти вперше захопили THeMIS.

16 лютого у РФ оголосили полювання на естонського робота THeMIS.