Доброволец из ФРГ обвинил других иностранцев в ВСУ в расстрелах российских пленных, — NYT

Немец Каспар Гросс утверждает, что бойцы Choosen Company убивали российских солдат, которые сдавались в плен. Командир подразделения Райан ОʼЛири в общении с журналистами заявил, что военные ликвидируют только тех, кто представляет угрозу.

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Немецкий медик в подразделении Choosen Company в Вооруженных силах Украины стал свидетелем якобы расстрелов российских солдат, которые сдавались в плен. Об этом он рассказал журналистам The New York Times.

Каспар Гросс, немецкий медик в составе подразделения Choosen Company в 59-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ, рассказал, что стал свидетелем убийства российского пленного. Первое событие произошло на востоке Украины в августе 2023 года. Раненый российский солдат просил о медицинской помощи на ломаном английском и русском. Один из членов команды искал бинты. Именно тогда, по словам Гроссе, один из бойцов выстрелил в торс россиянину. Другой военный выстрелил еще раз ему в голову.

Каспар Гросс

Немецкий медик был настолько шокирован произошедшим, что выступил против командира. Также доброволец решил обратиться к журналистам, потому что "необоснованные убийства продолжились". Гросс сказал, что до сих пор считает своих собратьев друзьями, но он не смог промолчать.

Заявляется, что Choosen Company — это одно из самых известных подразделений в ВСУ с иностранными бойцами. Слова Каспара об убийстве россиянина, свидетелем которого он стал, базируются только на его утверждениях. При этом другие эпизоды подтверждаются видео, текстовыми сообщениями и заметками членов подразделения. Доступ к ним получили журналисты.

Во втором эпизоде один из членов Choosen бросил гранату в россиянина, который якобы сдавался в плен с поднятыми руками. Видео было обнародовано в сети, но отредактировано, без момента сдачи в плен. Журналистам показали кадры с двух ракурсов.

В третьем эпизоде бойцы Choosen хвастались в групповом чате убийством пленного ВС РФ во время боя в октябре.

"Если что-то появится о вероятном обвинении в убийстве военнопленных, это я приказал", — написал солдат, который использует позывной "Андок".

Он добавил изображение в чате хорватского военного преступника, который умер в 2017 году во время трибунала в Гааге. В интервью журналистам "Андок" сказал, что он лишь пошутил. Гросс рассказал, что не был на том боевом выходе, но его побратим после возвращения сказал, что убийство действительно произошло.

В издании заявляют, что бойцы Choosen Company не получили никаких обвинений. В статье указаны их позывные в соответствии с украинским протоколом. Однако убийство военнопленных является нарушением Женевских конвенций. Как только солдат четко выражает намерение сдаться, его нельзя атаковать.

Во всех трех эпизодах фигурировал солдат из Греции "Зевс". По словам Гросса, именно он бросил гранату, стрелял в раненого пленного, а также хвастался в чате. "Зевс" не ответил журналистам на запрос о комментарии, поэтому они обратились к командиру Райану ОʼЛири — экс-бойцу Нацгвардии США из Айовы. Тот сказал, что "Зевс" не хотел общаться с прессой. Также он заявил, что на самом деле эпизодов с расстрелами раненых пленных не было, добровольцы ликвидировали только тех, кто мог дать отпор. ОʼЛири отрицает эпизод в окопе, а Гросса якобы не было во время той операции. Он также отверг обвинения из-за переписки, потому что чат использовался, чтобы "сбросить пар". Эпизод с гранатой в то же время не был однозначным, потому что россиянин и его собратья могли быть угрозой. Видео, которое видели журналисты, не дает полной картины, чтобы понять о какой угрозе говорит ОʼЛири.

Профессор Юго-западной школы права и бывший адвокат в Воздушных силах США Рэйчел ВанЛандингтем говорит, что любое видео с расстрелом солдата, сдающегося в плен, в Штатах привело бы к началу расследования при любых обстоятельствах.

Украинские военные имеют полномочия для расследования таких инцидентов. Представитель такого органа сказал журналистам, что проблема будет изучена и верифицирована. Также в издании добавляют, что против ОʼЛири могут завести дело в США, потому что хоть он и является добровольцем, но добровольцем с американским гражданством, а значит подпадает под законодательство.

О Choosen Company

Choosen Company состоит из около 60 бойцов из разных стран. Они подчиняются 59-й отдельной моторизованной пехотной бригаде. Украинские военные технически ответственны за подразделение, но по факту выполняют лишь административные функции.

Бенджамин Рид

Бенджамин Рид, бывший член Choosen из Массачусетса, сказал в интервью, что он слышал о бесчисленном количестве разговоров о казнях военнопленных во время различных операций. Рид сказал, что вербовщик подразделения сказал ему, что "можно убивать военнопленных, если они не сдадутся согласно самым строгим стандартам Женевской конвенции".

Стоит отметить, что в сети уже неоднократно публиковали кадры, на которых четко видно убийства российскими военными украинцев, которые сдавались в плен. 3 июля в Офисе генпрокурора рассказали, что у них есть данные о казни более 110 украинских военных после сдачи в плен в местах несвободы. Всего правоохранители расследуют 28 уголовных дел по факту убийств 62 украинских военных после того, как они сдались в плен.

Напомним, 4 июля отряд спецразведки вывез с оккупированной территории пленного морпеха.

26 июня из плена было возвращено 90 украинских защитников.