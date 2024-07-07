Новые страхи Третьей мировой: эксперты РФ "выяснили секреты ракет Storm Shadow", — СМИ (видео)

По словам журналистов, полученные знания о французско-британской разработке якобы помогут защититься от ракет, которые нанесли значительный ущерб российской армии.

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О новых опасениях относительно Третьей мировой войны СМИ пишут после того, как эксперты из РФ опубликовали "обнаруженные ключевые секреты британских ракет Storm Shadow". Заявляется, что российские специалисты якобы раскрыли "ключевые секреты" британских ракет Storm Shadow, которые наносят серьезный урон войскам оккупационной группировки. Об этом пишет The Mirror.

Показали, как разбирали и изучали сбитые или вышедшие из строя ракеты, которые применяли украинские силы. Утверждается, что полученные знания якобы помогут защититься от ракет, которые нанесли значительный ущерб российской армии.

Ракеты Storm Shadow

Ракета Storm Shadow

Система дальнего действия Storm Shadow — это совместная разработка Великобритании и Франции, где она называется SCALP. Дальность ее полета составляет 560 км. Российское государственное СМИ "РИА Новости" показало 98-секундное видео, в котором анонимный эксперт по ракетам высказывает свое мнение о Storm Shadow.

Сообщается, что российские специалисты "изучили кумулятивную часть ракеты, определили глубину пробития и дальность срабатывания над поверхностью земли".

"Ее изучение позволит принять контрмеры для защиты от такого оружия, в том числе для создания укрытий с необходимыми характеристиками", — говорится в публикации.

Напомним, что, по данным ISW, российские войска продвинулись возле Купянска, Северска, Торецка, а также в районе Авдеевки.

Также сообщалось о новой вехе в потерях российских войск в Украине. Об этом говорится в публикации британского издания The Economist от 5 июля.