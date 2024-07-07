Нові страхи Третьої світової: експерти РФ "з'ясували секрети ракет Storm Shadow", — ЗМІ (відео)

За словами журналістів, отримані знання про французько-британську розробку нібито допоможуть захиститися від ракет, які завдали значної шкоди російській армії.

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Про нові побоювання щодо Третьої світової війни ЗМІ пишуть після того, як експерти з РФ опублікували "виявлені ключові секрети британських ракет Storm Shadow". Заявляється, що російські фахівці нібито розкрили "ключові секрети" британських ракет Storm Shadow, які завдають серйозної шкоди військам окупаційного угруповання. Про це пише The Mirror.

Показали, як розбирали та вивчали збиті ракети або ті, що вийшли з ладу, які застосовували українські сили. Стверджується, що отримані знання нібито допоможуть захиститися від ракет, які завдали значної шкоди російській армії.

Ракети Storm Shadow

Ракета Storm Shadow

Система дальньої дії Storm Shadow — це спільна розробка Великої Британії та Франції, де вона називається SCALP. Дальність її польоту становить 560 км. Російське державне ЗМІ "РИА Новости" показало 98-секундне відео, в якому анонімний експерт з ракет висловлює свою думку про Storm Shadow.

Повідомляється, що російські фахівці "вивчили кумулятивну частину ракети, визначили глибину пробиття і дальність спрацьовування над поверхнею землі".

"Її вивчення дасть змогу вжити контрзаходів для захисту від такої зброї, зокрема для створення укриттів із необхідними характеристиками", - ідеться в публікації.

Нагадаємо, що, за даними ISW, російські війська просунулися біля Куп'янська, Сіверська, Торецька, а також у районі Авдіївки.

Також повідомлялося про нову віху у втратах російських військ в Україні. Про це йдеться в публікації британського видання The Economist від 5 липня.