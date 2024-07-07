В салоне было шесть человек: на Харьковщине авто с семьей подорвалось на мине, — ОВА (фото)

По словам начальника областной военной администрации Олега Синегубова, среди погибших есть один ребенок. Близкие жертв поделились, что в транспортном средстве могли передвигаться сразу шесть человек. Спасатели продолжают поиск тел.

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В Харьковской области произошла очередная трагедия по вине россиян. На вражеской мине подорвался автомобиль, в которой могла погибнуть семья. Деталями поделился начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

По его словам, семья передвигалась на легковом автомобиле по грунтовой дороге в лесу Харьковской области. В результате это привело к большой трагедии. Транспортное средство подорвалось на мине, и по предварительным данным сотрудников правоохарнительных органов, погибли четверо человек. Среди них один ребенок.

"Опознание тел продолжается. По словам родных погибших, в авто могли быть шесть человек: 4 взрослых и 2 ребенка. Дальнейший поиск тел и установление лиц продолжается. На месте трагедии работают следователи и спасатели", — написал Олег Синегубов.

В Харьковской области автомобиль с семьей внутри подорвался на мине Фото: Олег Синегубов / Telegram

На опубликованной фотографии можно увидеть, что транспортное средство в результате подрыва на мине фактически полностью уничтожено и продолжает гореть.

В Харьковской областной военной администрации напомнили украинцам, что все лесополосы, а также обочины дорог освобожденных от российской оккупации территорий крайне опасны.

"Противотанковые, противопехотные и другие мины могут быть хорошо замаскированы на поверхности или в толще земли", — подытожил Олег Синегубов.

Представители правоохранительных органов Харьковской области никак не комментировали инцидент на момент публикации материала. Также нет информации о том, где именно произошла трагедия.

Напомним, 8 мая сообщалось, что женщина украла знаки-предупреждения о минах в одной из украинских областей. Она думала, что они никому не принадлежат, поэтому и решила присвоить. В ГСЧС заявили, что в такой способ украинка подвергла опасности сотни местных жителей.