"Не останется безнаказанным": украинские военные будут мстить россиянам за "Охматдет" (фото)

Украинские военные подписывают снаряды "За Охматдет" и обещают отомстить российским оккупантам, ликвидировав как можно больше солдат и офицеров ВС РФ.

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Украинские военные пообещали отомстить российским оккупантам за удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве и другим объектам гражданской инфраструктуры в Украине. Так, о мести написали в Оперативной командовании "Запад".

"44 отдельная артиллерийская бригада имени гетмана Даниила Апостола за Охматдет. Сегодня по всей линии фронта будет много мертвых вражеских солдат и офицеров", — сказано в сообщении.

Месть за "Охматдет"

Кроме того, отомстить россиянам пообещали военнослужащий Государственной пограничной службы. Пограничники опубликовали видео, на котором подписывают снаряды.

"Напоминание террористам от пограничников: ни одно преступление не останется безнаказанным", — сказано в сообщении.

Месть за "Охматдет"

Также на сегодняшний обстрел Киева отреагировали полицейские штурмовой бригады "Лють".

"По Охматдет. Российские чудовища будут уничтожены", — написали они, показав фотографии снарядов с подписью.

Снаряды с надписью за "Охматдет" Фото: Лють/Facebook

Снаряды с надписью за "Охматдет" Фото: Лють/Facebook

Снаряды с надписью за "Охматдет" Фото: Лють/Facebook

Партизаны из движения сопротивления "АТЕШ" сообщили, что в отместку за сегодняшний обстрел Украины заявили, что аэродром "Херсонес" в оккупированном Севастополе будет уничтожен.

"На сегодняшний день, "Херсонес" используется в основном как база для БПЛА. Из крупной авиации тут остались только противолодочные вертолеты. Все самолеты оккупанты перебазировали в другие места, в частности на аэродром "Бельбек", пытаясь продлить им жизнь. Но это им вряд ли поможет", — отметили в сопротивлении.

Аэродром "Херсонес" Фото: Атеш

Аэродром "Херсонес" Фото: Атеш

Также о мести по всей линии фронту российским оккупантам заявили в Международном разведывательном сообществе InformNapalm.

"Сегодня и во всякое время на всей линии фронта украинские военные готовят месть проклятым врагам. За каждую детскую слезинку, кровь украинских детей и разрушенную больницу "Охматдет", — написали аналитики.

Снаряды с надписью за "Охматдет" Фото: InformNapalm

Снаряды с надписью за "Охматдет" Фото: InformNapalm

Снаряды с надписью за "Охматдет" Фото: InformNapalm

Напомним, в Офисе генпрокурора заявили, что количество погибших в Киеве в результате атаки ВС РФ выросло до 23 человек. Среди них — двое детей.

Ранее СМИ сообщали, что Россия потратила на сегодняшнюю ракетную атаку по Украине до 250 млн долларов. По словам журналистов, противовоздушной обороне удалось уничтожить 30 российских ракет. Их стоимость оценивается в пределах от 160 до 200 млн долларов.