"Не залишиться безкарним": українські військові мститимуть росіянам за "Охматдит" (фото)

Українські військові підписують снаряди "За Охматдит" і обіцяють помститися російським окупантам, ліквідувавши якомога більше солдатів і офіцерів ЗС РФ.

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Українські військові пообіцяли помститися російським окупантам за удар по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві та інших об'єктах цивільної інфраструктури в Україні. Так, про помсту написали в Оперативному командуванні "Захід".

"44 окрема артилерійська бригада імені гетьмана Данила Апостола за Охматдит. Сьогодні по всій лінії фронту буде багато мертвих ворожих солдатів і офіцерів", — ідеться в повідомленні.

Помста за "Охматдит"

Крім того, помститися росіянам пообіцяли військовослужбовець Державної прикордонної служби. Прикордонники опублікували відео, на якому підписують снаряди.

"Нагадування терористам від прикордонників: жоден злочин не залишиться непокараним", — ідеться в повідомленні.

Помста за "Охматдит"

Також на сьогоднішній обстріл Києва відреагували поліцейські штурмової бригади "Лють".

"За Охматдит. Російські чудовиська будуть знищені", — написали вони, показавши фотографії снарядів із підписом.

Снаряди з написом за "Охматдит" Фото: Лють/Facebook

Снаряди з написом за "Охматдит" Фото: Лють/Facebook

Снаряди з написом за "Охматдит" Фото: Лють/Facebook

Партизани з руху опору "АТЕШ" повідомили, що в помсту за сьогоднішній обстріл України заявили, що аеродром "Херсонес" в окупованому Севастополі буде знищено.

"На сьогоднішній день, "Херсонес" використовується в основному як база для БПЛА. З великої авіації тут залишилися тільки протичовнові вертольоти. Усі літаки окупанти перебазували в інші місця, зокрема на аеродром "Бельбек", намагаючись продовжити їм життя. Але це їм навряд чи допоможе", — зазначили в опорі.

Аеродром "Херсонес" Фото: Атеш

Аеродром "Херсонес" Фото: Атеш

Також про помсту по всій лінії фронту російським окупантам заявили в Міжнародній розвідувальній спільноті InformNapalm.

"Сьогодні і в усякий час на всій лінії фронту українські військові готують помсту проклятим ворогам. За кожну дитячу сльозинку, кров українських дітей і зруйновану лікарню "Охматдит", — написали аналітики.

Снаряди з написом за "Охматдит" Фото: InformNapalm

Снаряди з написом за "Охматдит" Фото: InformNapalm

Снаряди з написом за "Охматдит" Фото: InformNapalm

Нагадаємо, в Офісі генпрокурора заявили, що кількість загиблих у Києві внаслідок атаки ЗС РФ зросла до 23 осіб. Серед них — двоє дітей.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Росія витратила на сьогоднішню ракетну атаку по Україні до 250 млн доларів. За словами журналістів, протиповітряній обороні вдалося знищити 30 російських ракет. Їхня вартість оцінюється в межах від 160 до 200 млн доларів.