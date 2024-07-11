Украинские инженеры показали новую отечественную радиостанцию HIMERA G1 Prо (видео)

Устройство оснащено псевдоподобной перенастройкой рабочей частоты и шифрованием по стандарту AES-256, а также интегрировано с мобильными устройствами на операционной системе Android.

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Украинские инженеры представили новую отечественную цифровую портативную радиостанцию HIMERA G1 Pro. Устройство было создано с учетом пожеланий пользователей и исправленных недостатков предыдущих моделей. Об этом говорится в пресс-релизе производителей Himera Radios от 10 июля.

"Версия Pro — это результат многомесячной кропотливой работы нашей команды, которая разрабатывала новое устройство и совершенствовала мастерство", — утверждают разработчики.

HIMERA G1 Pro оснащена псевдоподобной перенастройкой рабочей частоты (ППРЧ) и шифрованием по стандарту AES-256. Устройство позволяет передавать голос и цифровые данные, имеет простую в настройке Mobile Ad-hoc Network (MANET), расширенную дальность связи, а также новый удобный дизайн.

Радиостанция имеет интеграцию с мобильными устройствами на операционной системе Android, что значительно упрощает настройку через Bluetooth. Поэтому в большинстве случаев пользователям не нужно изучать специализированные программы для работы с устройством.

Кроме того, станции создают сеть образца MANET, поддерживающую доставку данных даже при отсутствии прямого соединения. При этом все устройства в сети работают с ППРЧ и с шифрованием, так же, как и в прямом режиме.

HIMERA G1 Pro уже получила положительные отзывы, в частности, от бойцов батальона "Волки Да Винчи".

"Пехота получила малую заметность в эфире и надежно защищенный канал связи при простоте и доступности этого решения. Ждали эти рации, взаимодействовали с командой Himera и наконец можем испытать их в боевых условиях. Современные технические решения дают бойцам преимущества на поле боя. Мы довольны", — рассказал командир подразделения связистов с позывным Матахари.

Напомним, по данным западных обозревателей, с развитием БПЛА украинские изобретатели увеличивают количество РЭБ, которые должны дать преимущество бойцам ВСУ на передовой. Отмечается, что в настоящее время зарегистрировано более 100 проектов комплексов РЭБ от более 50 разработчиков и производителей.