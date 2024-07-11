Українські інженери показали нову вітчизняну радіостанцію HIMERA G1 Prо (відео)

Пристрій оснащений псевдоподібним переналаштуванням робочої частоти і шифруванням за стандартом AES-256, а також інтегрований з мобільними пристроями на операційній системі Android.

Related video

Українські інженери представили нову вітчизняну цифрову портативну радіостанцію HIMERA G1 Pro. Пристрій було створено з урахуванням побажань користувачів і виправлених недоліків попередніх моделей. Про це йдеться у пресрелізі виробників Himera Radios від 10 липня.

"Версія Pro — це результат багатомісячної кропіткої роботи нашої команди, яка розробляла новий пристрій і вдосконалювала майстерність", — стверджують розробники.

HIMERA G1 Pro оснащена псевдоподібним переналаштуванням робочої частоти (ППРЧ) і шифруванням за стандартом AES-256. Пристрій дає змогу передавати голос і цифрові дані, має просту в налаштуванні Mobile Ad-hoc Network (MANET), розширену дальність зв'язку, а також новий зручний дизайн.

Радіостанція має інтеграцію з мобільними пристроями на операційній системі Android, що значно спрощує налаштування через Bluetooth. Тому в більшості випадків користувачам не потрібно вивчати спеціалізовані програми для роботи з пристроєм.

Крім того, станції створюють мережу зразка MANET, що підтримує доставку даних навіть за відсутності прямого з'єднання. При цьому всі пристрої в мережі працюють з ППРЧ і з шифруванням, так само, як і в прямому режимі.

HIMERA G1 Pro вже отримала позитивні відгуки, зокрема, від бійців батальйону "Вовки Да Вінчі".

"Піхота отримала малу помітність в ефірі та надійно захищений канал зв'язку за простоти та доступності цього рішення. Чекали на ці рації, взаємодіяли з командою Himera і нарешті можемо випробувати їх у бойових умовах. Сучасні технічні рішення дають бійцям переваги на полі бою. Ми задоволені", — розповів командир підрозділу зв'язківців із позивним Матахарі.

Нагадаємо, за даними західних оглядачів, із розвитком БПЛА українські винахідники збільшують кількість РЕБ, які мають дати перевагу бійцям ЗСУ на передовій. Зазначається, що наразі зареєстровано понад 100 проєктів комплексів РЕБ від більш ніж 50 розробників і виробників.