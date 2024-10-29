У США хочуть передати ШІ контроль над ядерною зброєю: наскільки це безпечно

Американський генерал Ентоні Коттон зазначив, що, попри стратегічні переваги ШІ в системі ядерного командування NC3, присутність людини в процесі все ж залишається необхідною.

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Глава Стратегічного командування США (STRATCOM) генерал Ентоні Коттон на конференції DODIIS 2024 повідомив, що система ядерного командування, управління і зв'язку (NC3) потребує модернізації для підвищення стійкості до нових загроз. Серед запропонованих заходів — впровадження штучного інтелекту (ШІ) і машинного навчання (ML), що забезпечить підвищення стійкості та ефективності NC3 як в умовах звичайного, так і ядерного конфлікту. Про це 28 жовтня повідомив ресурс Breaking Defense.

"Системи NC3 мають бути безпечними, і вони мають бути дублювальними, щоб функціонувати як у звичайних конфліктах, так і в ядерних", — сказав Коттон.

За його словами, заходи кібербезпеки є ключовими для захисту NC3 від атак, оскільки зміцнення ІТ-платформ створює невизначеність для супротивників, тим самим підвищуючи рівень стримування.

Американський генерал зазначив, що STRATCOM продовжить впровадження передових ШІ та аналітики для поліпшення оперативного ухвалення рішень та ефективної інтеграції ядерних і звичайних сил. Основою для цього стане централізація і стандартизація даних.

Коттон також наголосив, що дані мають бути "спільним надбанням" для бойових підрозділів і союзників. Це, на його думку, дасть змогу якісніше застосовувати ШІ в системах NC3 і забезпечить обмін важливою інформацією.

Водночас, попри стратегічні переваги ШІ, присутність людини в процесі залишається необхідною.

"Це допоможе максимально ефективно використовувати можливості ШІ, зберігаючи нашу перевагу", — підсумував генерал.

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