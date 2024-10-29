В США хотят передать ИИ контроль над ядерным оружием: насколько это безопасно

Американский генерал Энтони Коттон отметил, что несмотря на стратегические преимущества ИИ в системе ядерного командования NC3, присутствие человека в процессе все же остается необходимым.

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Глава Стратегического командования США (STRATCOM) генерал Энтони Коттон на конференции DODIIS 2024 сообщил, что система ядерного командования, управления и связи (NC3) нуждается в модернизации для повышения устойчивости к новым угрозам. В числе предложенных мер — внедрение искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (ML), что обеспечит повышение устойчивости и эффективности NC3 как в условиях обычного, так и ядерного конфликта. Об этом 28 октября сообщил ресурс Breaking Defense.

"Системы NC3 должны быть безопасными, и они должны быть дублирующими, чтобы функционировать как в обычных конфликтах, так и в ядерных", — сказал Коттон.

По его словам, меры кибербезопасности являются ключевыми для защиты NC3 от атак, так как укрепление ИТ-платформ создает неопределенность для противников, тем самым повышая уровень сдерживания.

Американский генерал отметил, что STRATCOM продолжит внедрение передовых ИИ и аналитики для улучшения оперативного принятия решений и эффективной интеграции ядерных и обычных сил. Основой для этого станет централизация и стандартизация данных.

Коттон также подчеркнул, что данные должны быть "общим достоянием" для боевых подразделений и союзников. Это, по его мнению, позволит более качественно применять ИИ в системах NC3 и обеспечит обмен важной информацией.

В то же время, несмотря на стратегические преимущества ИИ, присутствие человека в процессе остается необходимым.

"Это поможет максимально эффективно использовать возможности ИИ, сохраняя наше преимущество", — подытожил генерал.

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